Pitágoras, filósofo griego, sobre el silencio: “El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría”

Existe una gran lista de filósofos y filósofas que han sembrado sus reflexiones y enseñanzas a lo largo de la historia. Sus premisas no solo han despertado el sentido crítico en muchas personas sino que en muchos casos han logrado imprimir cambios en sociedades completas.

Noticias Veracruz del 26 de octubre 2026

Ese es el poder que demuestra la filosofía y es el motivo por el que muchas personas dedican su vida a ella. En este marco, hoy pondremos de relieve a uno de los pensadores que supo dejar un gran legado y no solo en el campo de la filosofía.

¿Quién fue Pitágoras?

El filósofo y matemático griego que hoy posicionamos como protagonista es Pitágoras, un pensador que fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, según detalla un informe de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

La filosofía de Pitágoras se conoció sólo a través de la obra de sus discípulos, entre quienes mostraron al mundo sus pensamientos y resultados de investigaciones matemáticas. Este famoso filósofo fundó en Crotona una comunidad de carácter místico, filosófico y científico cuyos miembros, conocidos como los pitagóricos, buscaban comprender el orden del universo a través de los números y las proporciones.

¿Qué legado dejó Pitágoras?

En cuanto al principal legado de Pitágoras, diversas fuentes bibliográficas señalan que radica en la articulación de la matemática como un lenguaje abstracto capaz de describir el funcionamiento de la naturaleza, noción que transformó la ciencia moderna.

De acuerdo con estudios académicos de la Universidad de Oxford y el Museo Británico, su escuela inmortalizó aportes fundamentales como el teorema de Pitágoras en geometría formal, la escala musical basada en relaciones numéricas de frecuencia y la hipótesis pionera de la esfericidad de la Tierra. Asimismo, la tradición filosófica le atribuye la acuñación del propio término “filosofía” (amor a la sabiduría), dejando una impronta indeleble que influyó directamente en Platón, Aristóteles y, siglos más tarde, en la Revolución Científica del Renacimiento.

Pitágoras y una frase sobre el silencio

Dentro del pensamiento de Pitágoras existen premisas que siguen siendo compartidas y analizadas en la actualidad. Un ejemplo que podemos citar es su frase “El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría” con la que compara el silencio con la piedra base de una construcción para resaltar que, antes de poder adquirir un conocimiento profundo o expresar una idea valiosa, es indispensable aprender a escuchar y observar de manera pausada.

En la filosofía pitagórica, el silencio no representaba la mera ausencia de ruido, sino una disciplina de introspección e introspección que calma el ego y la impaciencia, permitiendo que la mente se vuelva receptiva para absorber las verdades del mundo y reflexionar activamente antes de juzgar o hablar.

¿Sigue vigente esta frase de Pitágoras?

En la actualidad, esta frase del filósofo griego conserva una vigencia absoluta, convirtiéndose en un verdadero antídoto contra la sobreinformación y la reactividad constante que caracterizan a nuestra era digital.

Para aplicarla hoy en día esta enseñanza de Pitágoras, basta con cultivar espacios de escucha activa en nuestras conversaciones cotidianas, hacer pausas reflexivas antes de opinar o reaccionar en redes sociales, y reservar momentos de quietud para procesar nuestras vivencias con claridad y criterio propio.