La reflexión de Pitágoras sobre el respeto: “Ante todo, respetaos a vosotros mismos”

La filosofía desarrolla la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otros individuos y de otras culturas, señala un informe de la Universidad El Bosque (Colombia). Además, añade que esta disciplina mejora la capacidad de percibir las relaciones entre los diversos campos de estudio y profundiza el sentido de la experiencia humana.

¿César Évora o Chayanne? Eso reveló el actor cubano sobre ser el título ‘papá de México’

Pensadores como Aristóteles, Pitágoras, Sócrates y Platón aparecen entre los más reconocidos filósofos de la historia y cada uno de ellos dejó un gran aporte en torno a esta disciplina. En el caso de Pitágoras fue uno de los más influyentes de la Antigua Grecia.

El legado de Pitágoras

Aunque es más recordado como un matemático, Pitágoras lideró una hermandad mística, filosófica y científica y sus descubrimientos transformaron radicalmente la forma en la que entendemos el universo.

@teloexplicoenunminuto ¿Qué es el teorema de Pitágoras? - ¡Te lo Explico en Un Minuto! ♬ original sound - TeLoExplicoEnUnMinuto

El legado de Pitágoras se centra en que él sostenía que la realidad no estaba hecha de agua, aire o átomos, sino de números. Los números eran la esencia misma de las cosas, sentenciaba el filósofo griego y muchas de sus premisas giran en torno a ello.

Pitágoras y una frase

Más allá de sus apreciaciones matemáticas, Pitágoras ha dejado un gran caudal de premisas que lograron instalarse en la esencia de la filosofía. "Ante todo, respetaos a vosotros mismos" es una de las máximas más potentes del pensador griego.

Esta frase revela uno de los temas que abordaba Pitágoras, la armonía del alma. En esta premisa se hace referencia al autorespeto como el pilar fundamental de la ética y esto se debe, según el filósofo griego, a la conciencia ya que es el único testigo que nunca te abandona.

En la actualidad, esta frase significa que debemos ser fieles a nuestros principios y cuidar nuestra salud mental y física cuando nadie nos ve. La clave está en establecer límites claros frente a las presiones del entorno ya que así es como entendemos que nuestra paz interior e integridad no son negociables por la aprobación ajena.