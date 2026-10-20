La lección de Platón sobre la armonía del alma y el cuerpo: “La mayor de las locuras es querer curar el cuerpo sin curar la mente”

La filosofía se encuentra entre las disciplinas más respetadas a nivel mundial y muchos de los pensadores que dejaron su huella en ella siguen siendo estudiados. Personalidades como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros, son objeto de análisis en casas de estudio de todo el mundo.

Noticias Veracruz del 20 de octubre 2026

En el caso de Platón, se trató de un filósofo de la Antigua Grecia considerado uno de los escritores más influyentes de la tradición literaria y filosófica occidental, según precisa un informe de la Universidad de Stanford. Además, destaca que fue discípulo de Sócrates y fundador de la Academia de Atenas.

¿Por qué estudiar a Platón?

Diversas fuentes bibliográficas coinciden en que estudiar a Platón resulta fundamental para la formación intelectual contemporánea, ya que su obra no solo sienta las bases estructurales de la filosofía occidental, sino que inaugura conceptos clave sobre la justicia, la ética, la política y la teoría del conocimiento.

De acuerdo con aproximaciones académicas de instituciones como la Universidad de Oxford y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el corpus platónico introdujo el método dialéctico como una herramienta viva para cuestionar dogmas y estructurar el pensamiento crítico mediante el diálogo. Además, remarcan que el estudio de los diálogos de Platón permite comprender el origen de los debates éticos y metafísicos que continúan guiando a las ciencias humanas.

¿Siguen vigente la filosofía de Platón?

En cuanto al pensamiento de este filósofo, mantiene una sorprendente vigencia en el siglo XXI, sirviendo como marco de referencia para abordar dilemas éticos y teológicos de la sociedad actual.

Investigadores de la Universidad de Cambridge y especialistas de la Stanford Encyclopedia of Philosophy señalan que las discusiones de Platón sobre la naturaleza de la realidad y el mundo de las Ideas encuentran hoy un directo paralelo en debates de vanguardia sobre la inteligencia artificial, las realidades virtuales y la percepción de la verdad en la era digital.

Platón y una frase sobre el alma y el cuerpo

Bucear en todo el legado de Platón permite hallar premisas muy profundas y frases como la que dice “La mayor de las locuras es querer curar el cuerpo sin curar la mente”. Con ella resalta la interconexión indivisible entre la salud física y el estado mental o espiritual del ser humano.

Desde la perspectiva filosófica clásica, el organismo no opera como una máquina dividida en partes aisladas, sino como un todo integrado donde la psique ejerce un impacto directo sobre la salud del cuerpo. Por lo tanto, desde la óptica de Platón, tratar únicamente los síntomas o dolencias físicas sin atender las emociones, los pensamientos o el bienestar psicológico subyacente resulta inútil e incompleto, pues se ignora la verdadera raíz de muchas de nuestras afecciones.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

En la actualidad, esta frase no solo mantiene una vigencia absoluta, sino que encuentra un sólido respaldo en la medicina moderna, la psicología y la neurociencia a través del enfoque psicosomático y la salud holística.

Para aplicar este principio de Platón en la vida cotidiana, es fundamental adoptar un estilo de vida integrador: acompañar los tratamientos médicos y la actividad física con prácticas de autocuidado mental como la meditación, la terapia psicológica, la gestión emocional y un descanso adecuado, garantizando así un equilibrio armónico entre cuerpo y mente.