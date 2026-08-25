Platón, filósofo griego: “El conocimiento es la opinión verdadera acompañada de una explicación”

Platón fue uno de los filósofos griegos más influyentes de la historia. Sus ideas siguen siendo estudiadas porque planteó preguntas fundamentales sobre la verdad, el conocimiento, el alma y la forma en que debemos vivir .

Su pensamiento no buscaba ofrecer respuestas sencillas. A través de sus diálogos, Platón invitaba a cuestionar lo que creemos saber y a buscar razones que permitan comprender mejor la realidad. La Stanford Encyclopedia of Philosophy destaca precisamente el carácter profundo y amplio de su obra filosófica.

¿Qué decía Platón sobre el conocimiento?

Una de las ideas más conocidas aparece en el diálogo Teeteto, donde se analiza qué significa realmente conocer algo. Allí aparece la definición del conocimiento como una opinión verdadera acompañada de una explicación o razón.

La diferencia es importante. Para Platón, tener una opinión correcta no necesariamente significa poseer conocimiento. La persona debe ser capaz de comprender y explicar por qué aquello que piensa es verdadero. Sin embargo, esta definición también es examinada y finalmente cuestionada dentro del propio diálogo.

La investigación de Graciela Elena Marcos en la Conicet explica que Platón distingue entre la opinión verdadera y el conocimiento, y analiza el papel del lógos, entendido como razón o explicación, en el paso de una a otro.

¿Cuáles son los 4 pilares de Platón?

Aunque Platón no estableció una lista oficial llamada “los cuatro pilares”, su filosofía puede entenderse a partir de cuatro grandes ideas: el mundo de las Ideas, el conocimiento, el alma y la búsqueda del bien.

El primer pilar es el mundo de las Ideas o Formas. Platón consideraba que la realidad que percibimos con los sentidos es cambiante y limitada, mientras que las Ideas representan aquello que permanece y sirve como referencia para comprender conceptos como la justicia, la belleza o el bien.

Platón no estableció sus 4 pilares, pero su filosofía se entiende a través de ellas.|(ESPECIAL/CANVA)

El segundo es el conocimiento, que exige superar las apariencias y utilizar la razón. El tercero es el alma, vinculada con la capacidad humana de comprender verdades que van más allá de lo sensible. Finalmente, el cuarto pilar es el bien, porque para Platón conocer la verdad también debe conducir a una vida más justa y virtuosa.

Por eso, la filosofía de Platón continúa siendo actual. Conocer no significa solamente creer que algo es cierto, sino preguntarnos por qué lo creemos y qué razones tenemos para sostenerlo. Su pensamiento invita a no conformarnos con las apariencias y a mantener viva la búsqueda de la verdad.