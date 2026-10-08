La reflexión de Platón sobre la justicia y el conocimiento: “La mejor riqueza es contentarse viviendo con poco”

La filosofía es una disciplina que adquirió una relevancia histórica fundamental debido a que constituyó la primera disciplina estructurada para cuestionar de manera racional las verdades absolutas. A través de ella se sentaron las bases del método científico, la ética ciudadana y la teoría política.

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En la actualidad, coinciden diversas reseñas, esta relevancia se ha revitalizado ante los acelerados dilemas éticos y existenciales planteados por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la biotecnología y la posverdad. Es por eso que volver a las premisas de los grandes filósofos invita a la reflexión personal.

¿Quién fue Platón?

Entre los pensadores más destacados que podemos analizar se encuentra Platón, un filósofo griego que fue el principal discípulo de Sócrates y que fundó la Academia, donde se dedicó a la enseñanza, de acuerdo con un informe de la Universidad Miguel de Cervantes (Chile).

A través de sus célebres diálogos (La República y El Fedón) exploró temas como la justicia, la virtud, el conocimiento y la política. Así fue como Platón estructuró su filosofía en torno a la existencia de un mundo inteligible de ideas perfectas e inmutables que trasciende la realidad sensible.

¿Qué diferencia a Platón de otros filósofos?

En este marco, diversas fuentes bibliográficas señalan que lo que distingue a Platón de la mayoría de los pensadores de la antigüedad es su innovadora Teoría de las Formas o de las Ideas, en la que sostiene que el mundo físico que percibimos con los sentidos es solo un reflejo imperfecto de una realidad suprema, eterna e inmaterial.

Además, según el portal cultural de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, su decisión de plasmar sus enseñanzas en forma de diálogos interactivos permitió formular un método pedagógico único que estimula el pensamiento crítico del lector en lugar de imponer dogmas cerrados.

Platón y una frase sobre la justicia y el conocimiento

En cuanto a las premisas de este filósofo griego, son muchas las que pueden analizarse y son objeto de estudio. Su frase “La mejor riqueza es contentarse viviendo con poco” es la que resaltamos hoy ya que con ella refleja que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales ni en la satisfacción de deseos ilimitados, sino en la autosuficiencia y la tranquilidad de la mente.

Desde la visión filosófica de Platón, las necesidades físicas y el apego a la riqueza terrenal son distracciones que encadenan el alma y generan codicia, conflicto y vacíos insaciables. En cambio, quien aprende a vivir con lo esencial libera su espíritu, cultiva la virtud y alcanza una paz interior mucho más estable y valiosa que cualquier fortuna material.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

En la sociedad actual, dominada por el consumismo, el hipermaterialismo y la constante comparación en redes sociales, esta premisa de Platón mantiene una vigencia extraordinaria.

Si llevamos esta frase a la práctica, ponerla en marcha no implica renunciar al progreso o vivir en la austeridad extrema, sino adoptar hábitos como el consumo consciente, simplificar nuestros espacios y rutinas para reducir el estrés, y cultivar la gratitud por las experiencias y relaciones humanas por encima de la posesión de objetos.