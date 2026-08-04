La reflexión de Aristóteles sobre la excelencia: “Nos volvemos valientes al hacer actos valientes”

Diferentes fuentes bibliográficas remarcan que la filosofía es fundamental porque desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las ideas preestablecidas, permitiéndonos examinar las bases de la verdad, la moral, la justicia y el conocimiento que rigen la sociedad.

Además, en lugar de ofrecer respuestas, la filosofía enseña a formular preguntas, evaluar argumentos y comprender la raíz de los problemas humanos y científicos. Esto es lo que han inculcado desde hace ya tiempo los grandes pensadores que han dejado un gran legado como Aristóteles, Platón y Sócrates, entre otros.

Aristóteles y su influencia en la educación

En el caso de Aristóteles, fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y su legado en la educación ha perdurado a lo largo de los siglos, sentando las bases para la enseñanza estructurada y la capacitación, según revela un informe difundido por la Asociación Guanajuatense para el Desarrollo.

Esta entidad remarca que Aristóteles propuso un currículo que incluía la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo, reservando la educación formal para los hombres libres y excluyendo a las mujeres y esclavos. Al respecto, señala que “el pensamiento aristotélico ha influido en diversos modelos educativos a lo largo de la historia. Su énfasis en la lógica y la argumentación se ha convertido en un pilar del pensamiento crítico en la educación contemporánea”.

Aristóteles y una frase sobre la virtud

Los datos señalados dejan en claro la vigencia del pensamiento de Aristóteles y por qué es considerado uno de los filósofos más importantes en la historia de la humanidad. Muchas de sus premisas se convirtieron en frases que se emplean recurrentemente y una de ellas es la que dice “Nos volvemos valientes al hacer actos valientes”.

Esta frase intenta hacernos entender que la valentía no es una cualidad innata con la que nacemos, ni tampoco una teoría que se pueda aprender leyendo o pensando. Por el contrario, Aristóteles nos dice que la virtud se construye a través de la práctica constante y la repetición: nos transformamos en lo que hacemos de manera sostenida.

En la actualidad, esta frase del filósofo griego se puede aplicar al vencer la ansiedad social, hablar en público o defender nuestros ideales ya que el coraje no llega antes de actuar, sino como resultado de atrevernos a dar el primer paso a pesar del miedo.