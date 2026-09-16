Samuel Ramos: Sobre la nacionalidad: “El verdadero orgullo de ser mexicano radica en la capacidad de transformar nuestra historia en cultura viva y universal.”

El filósofo mexicano Samuel Ramos dejó una profunda reflexión sobre la identidad mexicana y la manera en que un país puede convertir su historia en cultura. Esta frase se siente hoy en día durante las celebraciones de las fiestas patrias.

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Samuel Ramos, filósofo mexicano sobre el patriotismo

El pensamiento de Samuel Ramos invita a mirar el orgullo de ser mexicano más allá de los símbolos y las celebraciones; entiendo que una persona comprende la identidad de ser mexicana como un proceso vivo, el cual es capaz de dialogar con el mundo y, sobre todo, trascender generaciones, quienes son el legado vivo de las enseñanzas culturales de la nación.

"El sentimiento de la mexicanidad no debe ser un refugio para el aislamiento, sino una fuerza creadora; el verdadero orgullo de ser mexicano radica en la capacidad de transformar nuestra historia en cultura viva y universal." Samuel Ramos, filósofo y pensador mexicano.

Con esta frase, Samuel Ramos plantea la necesidad de superar el nacionalismo defensivo del aislamiento, con la intención de generar una identidad activa que utilice la herencia histórica como fuerza histórica. Para el filósofo mexicano, el orgullo nacional “auténtico” implica superar complejos de inferioridad, con la intención de aportar y demostrar que la cultura mexicana es una entidad viva con calor universal, y sobre todo que impregne la memoria y el corazón de las nuevas generaciones.

¿Quién fue el filósofo Samuel Ramos?

Samuel Ramos Magaña (1897–1959) fue un influyente y reconocido filósofo y académico mexicano que inauguró la "filosofía de lo mexicano" con su obra El perfil del hombre y la cultura en México de 1934. Dentro de esta obra, el pensador mexicano teoriza sobre el complejo de inferioridad de la sociedad mexicana.