Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins: “Lo único que tiene más fuerza que el miedo es la esperanza”

Han pasado más de dos décadas desde que se publicó el primer libro de la saga de Los Juegos del Hambre. Su éxito entre la comunidad lectora fue tal que sólo un par de años después fue adaptada para la pantalla grande, dando como resultado uno de los fenómenos comerciales más grandes de Hollywood. A lo largo de sus páginas, la obra de Suzanne Collins ofrece profundas reflexiones sobre la rebelión, el amor y, sobre todo, la esperanza.

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“Lo único que tiene más fuerza que el miedo es la esperanza”; Suzanne Collins en Los Juegos del Hambre

Entre las frases más profundas de esta novela distópica, destaca la siguiente, pronunciada por el villano de la saga, el presidente Coriolanus Snow: “Lo único que tiene más fuerza que el miedo es la esperanza”.

Si bien esta es utilizada por la máxima autoridad de Panem para explicar su estrategia autoritaria de manipulación, en la que brinda a los distritos un poco de esperanza para evitar levantamientos, pero no la suficiente para desatar una revolución; también sirve como una importante reflexión de motivación para el día a día: dejar de lado nuestros miedos y, en su lugar, abrazar esa ilusión por un futuro mejor; pues sólo así lograremos vencer cualquier tipo de obstáculo. ¿Estás de acuerdo?

Presidente Snow de la saga “Los Juegos del Hambre” | Crédito: Lionsgate

¿De qué trata la saga de “Los Juegos del Hambre”?

“Los Juegos del Hambre” es una saga de libros escritos por Suzanne Collins. A través de estos, se cuenta la historia de Katniss Everdeen, una joven que se ofrece como voluntaria para sustituir a su hermana pequeña en Los Juegos del Hambre, un mecanismo de manipulación para que el Capitolio (la máxima autoridad de Panem) mantenga dóciles a los distritos y se eviten levantamientos. Al ofrecerse como tributo, Katniss se convierte en la esperanza de toda una revolución.

¿Cuántos libros de la saga de “Los Juegos del Hambre” hay?

La saga de Los Juegos del Hambre está conformada por 5 libros, incluida la trilogía original:

Trilogía original

Los Juegos del Hambre (2008)

En llamas (2009)

Sinsajo (2010)

Precuelas