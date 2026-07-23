‘La Odisea’ de Homero, sobre la vida: “Incluso las penas son una alegría para alguien que recuerda todo lo que forjó y soportó”

Si hablamos de obras literarias con gran importancia y relevancia en la literatura sin duda alguna “La Odisea” debe estar presente ya que es uno de los pilares dentro de la literatura universal. Esta fue escrita por el destacado poeta Homero y si bien, dentro de la obra hay diversas frases célebres hay una en particular que retrata cómo se deben tomar las adversidades de la vida. “Incluso las penas son una alegría para alguien que recuerda todo lo que forjó y soportó” fueron las palabras con las que Homero, legendario poeta griego, escribió en “La Odisea”. Con estas palabras el autor refirió que cuando volteamos al pasado y vemos todos los sacrificios, esfuerzo, dolor y retos que implicó obtener algo en la vida, eso representa algo bueno; como una profunda alegría ya que representa el valor y la fuerza que una persona tuvo para salir adelante y vencer sus miedos más grandes.

¿De qué trata “La Odisea” de Homero?

La Odisea del poeta Homero es una destacada obra dividida en tres partes; La Telemaquia (Los preparativos), El regreso de Odiseo (Las aventuras) y La venganza de los pretendientes que narra la historia de Ulises, un héroe griego que busca volver a su casa luego de la terrible guerra en Troya. Sin embargo, su camino no será nada fácil ya que se enfrentará con monstruos y diversos dioses mientras que por el otro lado su esposa Penélope y su hijo Telémaco harán todo lo que está en sus manos por salvar su reino.

Por otro lado, esta obra tiene grandes temas como lo es la lealtad, venganza, la fidelidad, los retos, engaño, traición, paciencia, la intervención divina, solo por mencionar algunos. Hoy en día esta obra se ha adaptado a la pantalla grande como la reciente versión dirigida por Christopher Nolan en donde participan actores como Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, entre otros.

¿Quién era Homero?

Homero fue un poeta griego, a pesar de que hay mucha información que se continua desconociendo sobre él, se sabe que fue un aedo; es decir, un artista que cantaba epopeyas ya que este es uno de los géneros que se le atribuyen. Por otro lado, se sabe que vivió alrededor del siglo VIII a. C y que la región en la que se desarrolló fue en la región de Jonia, en Asia Menor. “La Iliada” y “La Odisea” son dos de sus obras más importantes y reconocidas, mismas que marcaron la literatura universal.

