Los filósofos del pasado han logrado dejar un legado tan grande que muchas de sus premisas mantienen una plena vigencia en la actualidad. Sus reflexiones sobre diferentes temas de la vida no solo alimentan la curiosidad en la sociedad, sino que han dado lugar a otros pensamientos profundos y a teorías analizadas por diferentes disciplinas.

Programa 9 de febrero 2025 | Uriel Estrada, Luis Fernando Peña en La Resolana

Esto es lo que la filosofía acentúa y es lo que viene haciendo a través de los años. Así es como pensadores de la talla de Platón, Aristóteles, René Descartes y Sócrates, entre muchos otros, lograron dejar su huella y grandes enseñanzas para toda la humanidad.

¿Quién fue René Descartes?

En el caso de René Descartes, desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que es considerado el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica, además de remarcar que fue una de las mentes más revolucionarias del siglo XVII.

René Descartes, con su pensamiento, marcó un punto de inflexión en la historia intelectual de Occidente al desplazar el criterio de verdad desde la autoridad dogmática medieval hacia el ejercicio de la razón humana individual. Investigadores de la Universidad de Oxford destacan que su insistencia en la separación entre la mente y la materia transformó radicalmente las bases de la psicología, la metafísica y el método científico moderno.

¿Qué obras se destacan de René Descartes?

La Inteligencia Artificial (Gemini) ayudó a resumir que entre la producción intelectual de René Descartes sobresale el Discurso del método (1637), un texto fundamental escrito en francés vulgar para ser accesible a todo público, donde formula las cuatro reglas esenciales de la lógica deductiva para guiar la razón en la búsqueda de la verdad.

Asimismo, Gemini destaca sus Meditaciones metafísicas (1641) ya que representan el núcleo de su pensamiento ontológico, profundizando en la demostración de la existencia de Dios y en la distinción ontológica entre la sustancia pensante y la sustancia extensa.

¿Cómo murió René Descartes?

Otras fuentes bibliográficas dan cuenta de que René Descartes falleció el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, Suecia, a la edad de 53 años. El motivo de su deceso fue una neumonía contraída durante el riguroso invierno nórdico.

Desde la Universidad de Utrecht sostienen que, aunque históricamente han circulado hipótesis alternativas sobre un posible envenenamiento con arsénico por motivos religiosos, la causa de muerte documentada oficialmente sigue siendo la severa afección pulmonar.

René Descartes y una frase sobre la moral

En este marco, la mirada se posa hoy sobre René Descartes pero en relación a su frase “El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interna que es la más dulce de las pasiones”. El motivo es que con ella propone que la auténtica felicidad no proviene de los reconocimientos externos ni de los placeres materiales, sino del sentimiento de paz que experimentamos al actuar con rectitud y ayudar a los demás.

Para el filósofo francés, la satisfacción del deber cumplido y el altruismo generan una emoción profunda y duradera que supera a cualquier otro deseo pasional, situando a la conciencia tranquila como la fuente suprema de bienestar emocional.

¿Sigue vigente esta frase de René Descartes?

Esta frase de René Descartes mantiene plena vigencia en la actualidad y es apoyada incluso por la psicología moderna que demuestra que el desinterés reduce el estrés y genera felicidad real.

Podemos remarcar entonces que esta frase puede ser aplicada practicando la empatía cotidiana, ofreciendo ayuda sincera a quien lo necesite sin esperar nada a cambio y tomando decisiones guiadas por la ética personal por encima de la aprobación social.