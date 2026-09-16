René Descartes, filósofo francés: “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás”

René Descartes tiene la frase de “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás”, que nos indica que cuando pasamos la vida sin cuestionar lo que pasa, básicamente renunciamos al uso de la razón y el conocimiento de forma voluntaria; al analizar lo que pasa alrededor nos permite tener una vida consciente.

El filósofo francés se destacó por tener un pensamiento claro sobre el cuestionamiento del ser humano, además de generar importantes contribuciones matemáticos.

¿Qué hizo René Descartes?

René Descartes nació el 31 de marzo de 1596, quien estudio en el Colegio Jesuita, aunque estudio derecho se dedicó a la ciencia e investigación. Se destacó por ser un filósofo francés que se encargó de ser el precursor del pensamiento racionalista, además de ser el fundador de la filosofía moderna y defender el dualismo mente-cuerpo, forma de pensar que le dio popularidad al momento de entender el conocimiento, mientras cuestionaba los dogmas que había en el Edad Media.

Dentro de sus aportaciones, también se destacó por ser un importante matemático, quien se encargó de crear las coordenadas cartesianas, además de descubrir la geometría analítica, por lo que fue una importante figura dentro del conocimiento. Lamentablemente, el reconocido matemático falleció el 11 de febrero de 1650 a los 53 años en Suecia.

¿Cuál es la frase más famosa de René Descartes?

Aunque la frase de “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás” es muy reconocida por la forma en que cuestiona la forma de pensar, no es la más famosa dentro de la historia de René Descartes.

La más popular del filósofo francés es la de "Pienso, luego existo", en el que duda de todo lo que hay alrededor, incluso lo que los mismos sentidos perciben o de lo que sueña, detallando que para que pueda existir es necesario pensar y cuestionar lo que pasa.