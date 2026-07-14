Séneca, filósofo hispano-romano, sobre la vida: “La vida no es corta, nosotros la hacemos corta”

Aristóteles, Platón y Sócrates son solo algunos de los grandes pensadores que establecieron las bases de la filosofía que conocemos en la actualidad. Sus premisas sobre diferentes temas de la vida mantienen su vigencia e invitan al resto de los mortales a pensar y cuestionar todo lo que nos rodea.

Noticias Michoacán del 13 de julio 2026

Como se mencionó, los nombrados son solo algunos de los grandes filósofos que han grabado su nombre a fuego en la historia de la humanidad. Es por eso que en esta oportunidad nos detendremos sobre el pensamiento de Séneca y en especial en una de sus frases más potentes.

La vigencia de Séneca

Lucio Anneo Séneca fue uno de los filósofos, políticos, oradores y escritores más influyentes del Imperio romano y figura central del estoicismo nuevo. Sus reflexiones sobre la brevedad de la vida, el control de las emociones y la búsqueda de la paz interior parecen escritas a la medida de nuestra la era digital que vivimos en la actualidad.

Esto es parte de lo que le da vigencia a su pensamiento y es que, en un mundo hiperconectado y asediado por la ansiedad del estatus, la productividad constante y la sobreinformación, el filósofo le da poder a una reflexión liberadora: la infelicidad no nace de las circunstancias externas, sino de cómo decidimos reaccionar ante ellas.

Séneca y una frase sobre la vida

Es por lo señalado anteriormente que Séneca se mantiene vigente en la actualidad y basta con leer algunas de sus frases más potentes para reflexionar sobre nuestra vida y lo que hacemos con ella. Un ejemplo que vale la pena citar es su premisa "La vida no es corta, nosotros la hacemos corta".

Esta frase es una de las verdades más punzantes de Séneca. Diferentes fuentes bibliográficas revelan que esta premisa intenta hacernos ver que el problema no es la cantidad de tiempo que se nos concede, sino cómo lo despilfarramos. La clave, según el pensamiento del filósofo hispano-romano, está en no descuidar el único instante real que poseemos: el presente.