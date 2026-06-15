Información difundida por la Universidad de Navarra (España), afirma que el estudio filosófico ayuda a reunificar el conocimiento, porque la filosofía, al ser de carácter multidisciplinar y no considerarse ajena a ninguna realidad ni saber, combate el parcelamiento y especialización de las ciencias.

El escrito señala que la filosofía nace de la reflexión racional y es que fueron grandes pensadores los que sentaron las bases de la disciplina que conocemos hoy. Filósofos y filósofas de distintas procedencias dejaron un gran legado que robusteció a la filosofía e inspira a millones de personas.

El legado de Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, filósofa y escritora francesa, es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Su legado sentó las bases del feminismo teórico moderno, que se sintetizó en una de sus frases más célebres: “No se nace mujer, se llega a serlo”.

La reconocida filósofa inauguró la distinción clave entre sexo biológico y género construido socialmente, de acuerdo con diversas fuentes de información analizadas. En este marco, Simone de Beauvoir destruyó la supuesta naturalidad de la opresión femenina al demostrar cómo la cultura posiciona a la mujer como la "alteridad" o el "otro" frente al varón, quien se establece como el sujeto universal.

Simone de Beauvoir y una frase sobre el feminismo

La frase anteriormente resaltada no es la única que refleja el pensamiento de Simone de Beauvoir. En su legado otra de las premisas que tiene gran peso es la que dice “El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” y con la que apunta a la desigualdad de género.

Lo que la filósofa plantea es que la condición, las limitaciones y la identidad misma de la mujer han sido históricamente definidas desde la perspectiva y las necesidades del varón. En la actualidad, esta frase puede analizarse en torno a que la violencia de género y la brecha salarial no son "asuntos de mujeres", sino fallas estructurales que requieren que los hombres cuestionen sus privilegios.

