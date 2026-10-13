La reflexión de Simone de Beauvoir sobre el amor: “Amar es dejar ser al otro”

Dentro de la filosofía son muchos los pensamientos que han quedado grabados a fuego en la historia de la humanidad. Filósofos de la antigüedad y los más contemporáneos han dejado importantes legados que no solo han ilustrado una época sino que muchos siguen aún vigentes.

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Volver a las reflexiones de estos pensadores es un viaje de enriquecimiento personal y una invitación constante a desarrollar un sentido crítico. La filosofía propone pensar sobre todo lo que nos rodea y sacar nuestras propias conclusiones.

¿Quién fue Simone de Beauvoir?

Entre las mentes más brillantes se encuentra Simone de Beauvoir, una escritora y filósofa francesa considerada como una de las pensadoras más conocidas del siglo XX y del existencialismo, según precisa un informe de la Universidad de Barcelona.

Diversas reseñas históricas destacan que Simone de Beauvoir dedicó su vida a cuestionar las normas sociales, morales y de género de su época. Además, remarcan que su pensamiento transformó la manera de entender la condición humana y sentó las bases teóricas de los movimientos sociales contemporáneos.

¿Cuál fue el legado de Simone de Beauvoir?

En cuanto al legado de Simone de Beauvoir, fuentes consultadas advierten que es indispensable para el feminismo moderno y la filosofía contemporánea, principalmente a través de su obra cumbre “El segundo sexo” (1949).

El trabajo de la filósofa francesa abrió el camino para las reformas legislativas en materia de derechos reproductivos e igualdad civil en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, su obra sigue siendo una referencia académica global para el estudio de la autonomía y la equidad de género.

Simone de Beauvoir y una frase sobre el amor

Entre las premisas más conocidas de Simone de Beauvoir se destaca su frase “Amar es dejar ser al otro” con la que sintetiza una visión existencialista de los vínculos afectivos donde el amor verdadero no busca poseer, moldear ni controlar a la otra persona, sino respetar de manera profunda su libertad y autonomía.

Para esta pensadora, amar de forma genuina implica reconocer la alteridad del ser amado sin pretender encasillarlo en las expectativas o necesidades de uno mismo.

¿Sigue vigente esta frase de Simone de Beauvoir?

Lejos de ser un acto de dominación o dependencia, para Simone de Beauvoir, el afecto auténtico se concibe como un proyecto compartido entre dos conciencias libres que se acompañan voluntariamente sin anularse mutuamente. Por ello es que diversas reseñan indican que esta enseñanza mantiene una vigencia absoluta en la actualidad.

En la vida cotidiana, aplicar esta frase exige transitar hacia un amor maduro y respetuoso ya que implica celebrar los logros individuales de la pareja, respaldar su desarrollo profesional y personal aun cuando tome rumbos distintos a los previstos, y abstenerse de manipular o imponer ideas sobre cómo "debería" actuar o sentir.