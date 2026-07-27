La reflexión de Séneca sobre la vida: “Hace falta una vida para aprender a vivir”

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concibe a la filosofía como una reflexión crítica y analítica sobre los problemas centrales del ser humano y su entorno. Además, destaca su papel transformador y la define como una herramienta para cuestionar de manera racional los fundamentos del conocimiento, la acción ética, la política y la cultura, promoviendo el pensamiento autónomo y el diálogo argumentado.

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Se trata de un gran resumen de lo que la filosofía viene demostrando a lo largo de la historia. Esto se debe a que filósofos y filósofas han dejado un gran legado con pensamientos muy profundos y sembrando en el resto de la sociedad la importancia de preguntarse por lo que nos rodea.

La vigencia de Séneca

Entre los pensadores más destacados de la historia se encuentra Lucio Anneo Séneca, conocido simplemente como Séneca, un filósofo hispanorromano que es considerado como una de las figuras cumbre del estoicismo romano.

Los pensamientos de Séneca mantienen una gran vigencia en la actualidad y muchas fuentes bibliográficas coinciden en que ofrecía una filosofía práctica para tiempos convulsionados. En el presente, las premisas de este filósofo pueden atesorarse como un recordatorio de que, aunque no elegimos las circunstancias que nos tocan, tenemos el control total de cómo elegimos reaccionar ante ellas.

Séneca y una frase para reflexionar

La profundidad de las reflexiones de Séneca pueden encontrarse en diferentes premisas de su legado y una de ellas es la frase que dice “Hace falta una vida para aprender a vivir”. Con ella, nos invita a entender que vivir no es un proceso automático, sino que nos exige un aprendizaje consciente, disciplina filosófica y autorreflexión constante.

En la actualidad, esta frase nos recuerda no aplazar nuestra felicidad esperando a un "futuro ideal". Séneca nos invita a través de esta premisa a bajar la prisa en este mundo hiperconectado para empezar a vivir con presencia consciente aquí y ahora.