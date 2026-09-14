Sócrates, filósofo griego, sobre el cambio personal: “El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

Sócrates, Aristóteles y Platón se encuentran entre los filósofos más conocidos a nivel mundial. Sus reflexiones son consideradas la base de la filosofía que conocemos en la actualidad y muchas de sus premisas siguen siendo analizadas.

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Con el paso de los años, los pensadores dejaron legados muy importantes y dieron lugar a otros filósofos que siguen dejando sus premisas como parte del aprendizaje de la sociedad. Al respecto, hoy nos centraremos en Sócrates, pero principalmente en una de sus frases sobre el cambio personal.

¿Quién fue Sócrates?

Sócrates fue un filósofo ateniense que es considerado como una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental. Diferentes fuentes bibliográficas precisan que este pensador es reconocido por haber reorientado la reflexión filosófica desde el estudio de la naturaleza hacia la ética, la virtud y la conducta humana.

Desde la Universidad de Navarra ponen de relieve que Sócrates puede considerarse el padre de la cultura occidental porque su filosofía ha tratado de comprender mejor la realidad y mejorar la civilización mediante el pensamiento crítico.

¿Cómo se conoció el pensamiento de Sócrates?

Diversas reseñas relacionadas con la filosofía revelan que, debido a que Sócrates no dejó ningún testimonio escrito, la reconstrucción de sus ideas y de su método filosófico depende en su totalidad del testimonio de sus contemporáneos y discípulos.

Un informe de la Universidad de Harvard señala el continuo reto historiográfico de desentrañar el "problema socrático", es decir, la dificultad de separar el pensamiento histórico de Sócrates de las propias teorías filosóficas que Platón le atribuyó en sus obras maduras.

¿Qué representa Sócrates dentro de la filosofía?

Dentro de la historia de las ideas, Sócrates encarna la transición fundamental hacia una filosofía centrada en la búsqueda consciente de la verdad, la integridad intelectual y la ética aplicada a la vida cotidiana. Su postura de reconocer la propia ignorancia como punto de partida indispensable para el aprendizaje transformó el método de indagación intelectual, sustituyendo el dogmatismo por una actitud de constante cuestionamiento, resume la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial).

De acuerdo con análisis de la Universidad de Stanford, la figura de Sócrates simboliza el compromiso ético definitivo con la libertad de pensamiento y la búsqueda de la virtud, hasta el punto de preferir acatar una condena a muerte ejecutada mediante la ingesta de cicuta antes que renunciar a sus principios o al ejercicio de la filosofía.

Sócrates y una frase sobre el cambio personal

Dentro del pensamiento del filósofo griego existen muchas premisas que han logrado grabarse a fuego en la historia de esta disciplina. En este marco, ponemos de relieve la frase "El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo" con la que invita a priorizar la acción constructiva por encima de la confrontación o la resistencia pasiva.

La idea central de esta frase de Sócrates radica en que intentar destruir o cambiar el pasado mediante el choque directo suele desgastar nuestra energía mental y emocional sin ofrecer soluciones concretas.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

En la actualidad, esta frase conserva una validez absoluta en un presente caracterizado por la sobreinformación y el cambio acelerado. Es por eso que Sócrates nos deja en claro que, en lugar de gastar energía en lamentarse o combatir estructuras, trabajos o hábitos obsoletos, la mejor manera de aplicarla es adoptar una mentalidad proactiva.

La frase de Sócrates es una de las más analizadas en el ámbito educativo y que deja una gran enseñanza a quienes toman contacto con ella.