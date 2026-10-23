Sócrates, filósofo griego, sobre el cambio personal: “El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”

A través de la filosofía todas las personas podemos desarrollar nuestro sentido crítico. Preguntarnos por todo lo que nos rodea y sacar nuestras propias conclusiones es un paso muy grande que los pensadores de la antigüedad fomentaban.

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Filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón se encuentran entre las mentes más destacadas en la historia de la humanidad. Sus obras y premisas brindan grandes enseñanzas a quienes bucean en esta disciplina y, en la actualidad, pueden ser analizadas y puestas en práctica.

¿Qué significó Sócrates para los demás filósofos?

Si nos centramos en Sócrates, la historia lo destaca como un pensador ateniense considerado la figura fundacional de la tradición filosófica occidental. A diferencia de sus predecesores, Sócrates reorientó el pensamiento hacia el ser humano, la ética, la virtud y la política.

Para la historia de la filosofía, Sócrates representó un punto de inflexión definitivo que dividió el pensamiento antiguo en un antes y un después. Al desplazar el foco conceptual de la cosmología a la moralidad y la epistemología, sentó las bases metodológicas que definirían el conocimiento académico posterior, de acuerdo con análisis de la Universidad de Oxford.

¿Cómo se resguardaron las obras de Sócrates?

Diversas reseñas remarcan que, a pesar de la trascendencia de su pensamiento, Sócrates no dejó ningún escrito propio, pues concebía la filosofía como un proceso vivo y dialógico que se degradaba al fijarse en el papel. Por esta razón, su legado conceptual e histórico se preservó gracias a los testimonios escritos de sus seguidores y contemporáneos.

En este punto, se debe tener en cuenta que la principal fuente de resguardo son los diálogos de Platón, donde Sócrates figura como el personaje central que expone ideas éticas y filosóficas.

Sócrates y una frase sobre el cambio personal

En la obra de Sócrates existen premisas que siguen siendo estudiadas en el presente como su frase “El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo” con la que invita a una transformación de la perspectiva.

Esta premisa nos enseña que el cambio verdadero no se logra consumiendo nuestros recursos y esfuerzo en combatir el pasado, las dinámicas obsoletas o los hábitos que queremos dejar atrás, sino canalizando conscientemente esa misma fuerza vital en la creación activa de nuevas posibilidades y comportamientos.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

En la actualidad, esta frase del filósofo griego mantiene una vigencia extraordinaria, pues resulta sumamente práctica frente al acelerado ritmo de vida y las constantes transiciones del mundo moderno.

Además, para emplearla de manera concreta, según el pensamiento de Sócrates, en lugar de obsesionarnos con erradicar un mal hábito o lamentarnos por fracasos previos, debemos establecer nuevas rutinas positivas que lo reemplacen de forma natural.