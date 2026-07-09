La reflexión de Sócrates sobre la vida: “El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo”

El encuentro con la filosofía ayuda a abrir nuestra mente y nos incentiva a cuestionarnos sobre todo lo que nos rodea. Esta disciplina se ha ido robusteciendo con el paso de los años y gracias a los pensamientos de grandes mentes que han dejado importantes premisas en la historia.

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En este marco, la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) le otorga un especial lugar al filósofo griego Sócrates de quien señala que acosaba constantemente a sus conciudadanos para cuestionar sus creencias y su forma de vida.

La vigencia de Sócrates

Sócrates y su pensamiento siguen vigentes en la actualidad por su revolucionario método de la mayéutica, que es el arte de hacer preguntas para descubrir la verdad por uno mismo. En este marco, su premisa “Solo sé que no sé nada” es considerada como el antídoto contra el dogmatismo.

Diferentes fuentes bibliográficas remarcan que el legado del filósofo griego nos obliga a pausar, cuestionar nuestros propios sesgos y someter nuestras certezas al filtro del pensamiento crítico en vez de aceptar pasivamente las opiniones impuestas por nuestro entorno.

Sócrates y una frase profunda

Así como la premisa señalada anteriormente da cuenta sobre uno de los pensamientos más profundos de Sócrates, existen frases del filósofo que son ampliamente analizadas. Una de ellas es la que dice “El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo” con la que hace referencia al verdadero propósito de la existencia humana: la virtud y el cuidado del alma.

Tanto en el pasado como en la actualidad, esta frase de Sócrates revela que la mayoría de las personas busca el éxito externo (el poder, la fama, la riqueza y el control sobre los demás). Sin embargo, él propuso que el verdadero dominio no se ejerce hacia afuera, sino hacia adentro, y eso es algo que nos debe llevar a la reflexión.