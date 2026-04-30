Cuando se habla de filosofía se la asocia directamente con el término “felicidad” pero hay que destacar que esta disciplina no se limita a la felicidad; de hecho, esta es solo una de las múltiples ramas de estudio dentro de la ética.

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La filosofía es descrita por la Inteligencia Artificial (IA) como un campo vasto que busca comprender la totalidad de la experiencia humana y la naturaleza de la realidad a través de la metafísica (qué es lo real), la epistemología (cómo conocemos la verdad), la lógica (las reglas del pensamiento) y la filosofía política (la organización de la sociedad).

¿Quién fue Tales de Mileto?

Es cierto que autores como Aristóteles o los epicúreos centraron gran parte de su obra en el "buen vivir", y es que la felicidad es un tema muy profundo. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y astrónomo griego del siglo VI a.C., considerado tradicionalmente como el primer filósofo de la historia occidental y uno de los Siete Sabios de Grecia.

Su principal aporte fue el paso del pensamiento mítico al racional, al intentar explicar el origen del universo sin recurrir a la intervención de los dioses. Además, señala la IA, su enfoque basado en la observación y la lógica lo posiciona como el precursor del método científico y la figura fundacional de la Escuela Jónica, influyendo profundamente en pensadores posteriores como Pitágoras y Platón.

Tales de Mileto y una frase sobre bienestar

Dentro de las premisas que Tales de Mileto inmortalizó se encuentra la que dice “La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber”. Esta frase es una de las síntesis más elegantes de la antigüedad sobre el bienestar humano. En ella, el filósofo griego divide la plenitud en dos dimensiones fundamentales que deben coexistir en equilibrio.

Esta máxima de Tales de Mileto se traduce en el presente en el concepto de bienestar integral, donde la salud física se gestiona a través de hábitos preventivos como el ejercicio y la nutrición consciente, mientras que la felicidad del entendimiento se alcanza mediante el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico en la era de la información.

La IA Gemini resume que “aplicar a Tales hoy implica reconocer que la tecnología y el éxito material son insuficientes si no se equilibran con un cuerpo funcional y una mente cultivada que sepa filtrar el ruido digital, entendiendo que el autocuidado y la curiosidad intelectual son las herramientas definitivas para navegar la complejidad del siglo XXI”.