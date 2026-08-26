La reflexión de Tomás de Aquino sobre el conocimiento: “Todo lo que es verdad, sea quien sea quien lo haya dicho, tiene su origen en el espíritu”

Dentro del mundo de la filosofía, la verdad ha sido conceptualizada desde diferentes teorías y, de acuerdo con recursos académicos del Departamento de Filosofía de la Universidad de Stanford, la filosofía contemporánea explora además posturas deflacionistas y constructivistas, debatiendo si la verdad es una propiedad sustancial de las proposiciones o un consenso intersubjetivo moldeado por contextos históricos, lingüísticos y culturales.

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Los filósofos del pasado y del presente tienen a la verdad entre los temas sobre los cuales piensan y se expresan. Al respecto, hoy ponemos de relieve la figura de Tomás de Aquino, un pensador italiano muy influyente y sobre el cual destacaremos una de sus frases relacionadas con la verdad.

¿Quién fue Tomás de Aquino?

Tomás de Aquino fue un teólogo, filósofo italiano y fraile de la Orden de Predicadores, considerado una de las figuras intelectuales más influyentes de la Edad Media y el principal exponente de la Escolástica, según detallan distintas fuentes bibliográficas.

Su contribución teórica fundamental consistió en armonizar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana, argumentando que la fe y la razón no son incompatibles, sino dos vías complementarias hacia la verdad, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

¿Cuál fue el legado de Tomás de Aquino?

En cuanto al impacto cultural e intelectual de Tomás de Aquino, se puede decir que perdura en la filosofía occidental y en la teología sistemática a través del tomismo. En este punto es importante saber que su gran obra magna, la Summa Theologiae, sentó un modelo metodológico de rigor analítico y de síntesis conceptual que influenció el desarrollo del derecho natural, la ética de las virtudes y la teoría del conocimiento.

#santos #catolicos #dios #iglesia ♬ original sound - ່ @elcreador11 SANTO TOMÁS DE AQUINO: EL SANTO MÁS SABIO Y EL SABIO MÁS SANTO “Para Santo Tomás de Aquino, la fe y la razón no se oponen… se abrazan.” Vivimos en un mundo que muchas veces nos dice que creer es dejar de pensar. Pero Santo Tomás nos recuerda algo poderoso: pensar bien también es un acto de fe. Él enseñó que la razón humana, cuando es humilde, puede conducirnos hasta Dios. Y que la fe, lejos de apagar la inteligencia, la eleva y la ilumina. Santo Tomás decía: «Teme al hombre de un solo libro», porque sabía que Dios se deja encontrar en la verdad, venga de donde venga. Pero su mayor lección no está solo en sus escritos… sino en su humildad. Después de una profunda experiencia con Dios, afirmó: «Todo lo que he escrito me parece paja». No porque fuera falso, sino porque conoció que Dios siempre es más grande que nuestras palabras. Santo Tomás de Aquino nos enseña hoy que: • Buscar la verdad es un camino hacia Dios • La inteligencia es un don que debe usarse con amor • Y la verdadera sabiduría termina en la adoración Pidamos a Santo Tomás de Aquino un corazón humilde, una mente clara, y una fe que piense… y un pensamiento que ame. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. #santotomas

Reconocido posteriormente como Doctor de la Iglesia y proclamado por el papado como patrón de las universidades y centros educativos católicos, el marco analítico de Tomás de Aquino sigue integrándose en la investigación académica contemporánea.

¿Cómo murió Tomás de Aquino?

Tomás de Aquino falleció el 7 de marzo de 1274, a los 49 años. Según detallan fuentes consultadas, el fraile dominico se encontraba realizando un viaje hacia el Concilio de Lyon II, convocado por el papa Gregorio X, cuando repentinamente enfermó de gravedad en el trayecto.

A pesar de ser acogido en el monasterio por los monjes para recibir cuidados médicos, el estado de salud del filósofo italiano se deterioró rápidamente hasta producirse su deceso. Cincuenta años después de su muerte, en 1323, fue canonizado como santo por la Iglesia católica.

Tomás de Aquino y una frase sobre el conocimiento

Como se mencionó, dentro de la filosofía de Tomás de Aquino se encuentran premisas que se relacionan con el conocimiento y la verdad. “Todo lo que es verdad, sea quien sea quien lo haya dicho, tiene su origen en el espíritu” es una de las frases que se le atribuyen y con la que expresó que la verdad posee un valor intrínseco e independiente de su emisor, ya que toda certeza o conocimiento certero proviene fundamentalmente de una misma fuente divina o espiritual.

Desde su perspectiva teológica y filosófica medieval, el famoso pensador defendía que la razón humana y la fe no se oponen, sino que se complementan.

¿Sigue vigente la frase de Tomás de Aquino?

En la actualidad, esta frase de Tomás de Aquino mantiene una vigencia extraordinaria en un mundo caracterizado por la polarización, la posverdad y el sesgo de confirmación. Además, se puede decir que su aplicación práctica exige practicar una humildad intelectual donde las ideas, descubrimientos científicos o argumentos se evalúen por su rigor, evidencia y validez objetiva, y no por la filiación política, ideológica o cultural de quien los exprese.

En el debate público y el diálogo cotidiano, aplicar esta máxima del filósofo italiano implica escuchar activamente al otro, superar el prejuicio hacia la fuente y estar dispuestos a reconocer y abrazar la verdad sin importar de dónde venga.