Vegeta, Dragon Ball: “Un verdadero guerrero no lucha por odio o por gloria, sino por el orgullo de superar sus propios límites.”

Vegeta una vez dijo: “Un verdadero guerrero no lucha por odio o por gloria, sino por el orgullo de superar sus propios límites”. Aunque muchos no lo crean, el anime nos puede enseñar mucho y Dragon Ball es uno de ellos. El príncipe sayajin es uno de esos personajes de los que podemos aprender mucho, como cuando logró una de sus más grandes transformaciones en la serie, justo con esta frase. Con esta dejó de ser un hombre que se medía con las victorias y comenzó a competir con él mismo para volverse más fuerte.

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¿Qué significa esta frase de Vegeta?

Esta frase nos enseña que el verdadero rival de un guerrero no siempre está frente a él. A veces nos concentramos tanto en superar a los otros que no nos enfocamos en ser mejores que nosotros mismos cada día. En un principio, para Vegeta era muy importante derrotar a Goku, demostrando así que él era el saiyajin más poderoso.

|Toei Animation

Con el paso del tiempo y con la evolución de su rivalidad, Vegeta descubre que perder contra Goku no es un fracaso. El verdadero desafío consiste en descubrir hasta dónde puede llegar por su propia cuenta.

¿Por qué Vegeta habla tanto del orgullo?

El orgullo de Vegeta fue parte de su identidad. Como príncipe de los saiyajin, carga constantemente con la idea de que debe ser fuerte y estar a la altura de su linaje. Es por eso que él no acepta una derrota. Sin embargo, con su crecimiento y evolución, descubre que ese orgullo y arrogancia funcionan más como determinación.

¿Cómo aplicar esta frase a tu vida?

A veces competir con otros resulta frustrante y te distrae de mejorar. Uno no sabe por qué cosas atraviesa la otra persona, las oportunidades, las ventajas y desventajas que tienen en sus vidas. A quien sí conoces es a ti; sabes qué cadenas debes romper, tus limitaciones y tus metas; solo así puedes conseguir el verdadero crecimiento en lo que quieras y con el tiempo podrías llegar a ser el mejor. Lo importante es no detenerse y seguir adelante.