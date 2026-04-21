William H. McRaven: “Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama”

La frase del almirante William H. McRaven sigue siendo un referente en el mundo de la disciplina que transforma vidas. “Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama” es una reflexión simple que dijo en su discurso de graduación en la University of Texas (2014), y que después publicó en el libro Make Your Bed.

Y es que un acto tan simple como tender la cama puede generar la sensación de una tarea cumplida desde el inicio del día, fomentando el orgullo, la inspiración, la disciplina y la motivación para lograr metas más complejas.

Por qué tender la cama es la primera tarea que debes hacer en el día

La frase de William H. McRaven sobre tender la cama es poderosa porque impulsa el cambio interno antes del cambio externo, según la psicología.

Los grandes cambios comienzan con pequeños detalles.|(Instagram @williamh.mcraven)

Poco a poco, este hábito cambia la percepción sobre el orden, la disciplina y la capacidad personal. Funciona como una metáfora de cómo los grandes cambios empiezan en casa y, más importante aún, en la habitación personal, hasta convertirse en hábitos saludables.

Cómo tener hábitos saludables: desde tender la cama hasta lograr el éxito

Para que los jóvenes puedan cambiar sus hábitos, empezando por tender la cama, la Unión Nacional de Padres de Familia recomienda seguir estos 5 pasos para formar a una persona exitosa:

Rutina: la repetición es clave para convertir una actividad en hábito; poco a poco se integrará de forma natural a la vida diaria. Da el ejemplo: las personas aprenden observando a quienes los rodean. Si quieres fomentar un buen hábito en tu familia, debes ser el primero en aplicarlo. Enseñar: una vez que se empieza, es importante corregir poco a poco para perfeccionar la técnica. Reforzar: aplaudir y reconocer el cambio ayuda a mantener una actitud positiva. Explicar: dar a conocer la razón por la que un hábito es importante es fundamental para que tenga sentido.

Otras lecciones del comandante William H. McRaven

El comandante William H. McRaven compartió más frases inspiradoras que hoy se convierten en lecciones que pueden motivar a cualquiera. Algunas de las más conocidas son: