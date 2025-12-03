Revelan PRIMERA FOTO de la temporada 3 de Euphoria y confirman fecha de ESTRENO

¡Al fiiiin! A poco más de tres años del estreno de la segunda temporada de Euphoria, HBO finalmente revela cuándo sale la tercera entrega de su aclamado drama adolescente, así como la primera imagen oficial. Según una publicación compartida en sus redes sociales, la temporada 3 de Euphoria estará disponible en abril de 2026, mientras que el poster muestra al personaje de Zendaya (Rue) al interior de un vehículo. ¡Aquí te dejamos la foto!

¿De qué se tratará la tercera temporada de Euphoria?

El tiempo pasó y los protagonistas de la serie ya no lucen como estudiantes, por ello, la producción optó por dar un salto en el tiempo. Dicho esto, la tercera temporada de Euphoria explorará la vida adulta de sus protagonistas. Según los primeros avances, el romance entre Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) triunfó y la pareja ahora se encuentra comprometida. No obstante, Jacobs no está de acuerdo con el nuevo trabajo de Howard, quien optó por incursionar en el mundo del contenido para adultos.

En cuanto a la protagonista de la serie, Rue Bennett (Zendaya), todo parece indicar que no logró hacer frente a sus adicciones, pues en esta última temporada es perseguida por su aún latente adicción a los narcóticos.

¿Por qué se tardaron tanto en grabar Euphoria 3?

La primera temporada de Euphoria se estrenó en junio de 2019, mientras que la segunda llegó en enero de 2022. Desde entonces, han pasado casi cuatro años para que los fans puedan ser testigos del desenlace de los protagonistas, pero ¿por qué se tardó tanto en llegar esta última temporada?

La respuesta no es sencilla. La industria del entretenimiento en Hollywood se quedó pausada durante varios meses, debido a huelgas de escritores, actores y guionistas que exigían mejoras laborales. Aunado a ello, el cast de la serie tuvo un ascenso meteórico a la fama, por lo que coordinar agendas fue complicado, ya que estrellas como Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Zendaya se convirtieron en las más codiciadas de toda la industria.

Además, la producción también enfrentó la pérdida de uno de sus integrantes más queridos: Angus Cloud, quien le dio vida al emblemático Fezco. El actor falleció a los 25 años, tras ser hallado sin signos vitales en su hogar, a finales de julio de 2023, lo que también derivó en cambios en la estructura de la serie.