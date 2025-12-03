GRATIS y EN VIVO: Todo lo que podrás ver antes y después del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Azteca 7

Este viernes es un día especial para todos los amantes del fútbol, pues se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual podrás disfrutar en vivo y en directo desde la pantalla de Azteca 7, pero eso no es todo. Para hacer tu día aún más increíble y consentirte como te mereces, tenemos las mejores películas completamente gratis para completar tu día antes y después del sorteo.

GRATIS y EN VIVO: Todo lo que podrás ver ANTES y DESPUÉS del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El evento principal se transmitirá totalmente EN VIVO el próximo viernes 5 de diciembre a partir de las 10:45 a.m., pero antes y después podrás ver increíbles películas para disfrutar y consentirte. Esto es lo que podrás disfrutar:

Programación especial ANTES del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Azteca 7 preparó un bloque especial para calentar motores con películas gratis llenas de aventura:

PELÍCULA: Rugrats: La película — 7:15 am

Llegó el nuevo hermano de Tommy, Dil, lo que provoca que los bebés se escapen en un prototipo de Reptar para devolver al bebé al hospital, creyendo que les robará la atención de sus padres. En su aventura, se pierden en el bosque y se encuentran con un circo con monos y otros peligros.

PELÍCULA: Rugrats: Vacaciones Salvajes — 7:15 am

Las vacaciones familiares de los Rugrats dan un giro tan inesperado como exótico cuando su barco naufraga junto a una isla tropical desierta. Con la selva como nuevo patio de juegos, los pequeños van de una peligrosa aventura a otra.

Programación DESPUÉS del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una vez que los grupos estén definidos, podrás disfrutar de más películas llenas de humor que te harán reír a carcajadas:

PELÍCULA: El padre de la novia — 2:00 pm

George Banks, un hombre maduro pero de espíritu joven, no acaba de aceptar que su hija de 22 años se vaya a casar. La preparación de la boda será algo que le dé muchos quebraderos de cabeza a este padre sobreprotector.

PELÍCULA: El padre de la novia Segunda Parte — 4:15 pm

Después de la boda de su hija Annie, George Banks cree que por fin podrá disfrutar de la calma que anhelaba. Sin embargo, la tranquilidad se interrumpe cuando Annie le anuncia que está esperando un bebé, y para su sorpresa, poco después descubre que su esposa, Nina, también está embarazada.

PELÍCULA: Experta en bodas — 6:45 pm

La más prestigiosa organizadora de bodas de San Francisco se enamora de un pediatra que resulta ser su próximo cliente.

PELÍCULA: El Diablo Viste a la Moda — 9:00 pm

Andrea Sachs, una recién graduada en periodismo, consigue un trabajo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora de una prestigiosa revista de moda en Nueva York. Para sobrevivir, Andrea debe satisfacer todos los caprichos de su exigente jefa y sumergirse en el glamuroso pero agotador mundo de la moda, lo que la aleja de su vida personal, amigos y novio.

También te puede interesar: Spotify Wrapped 2025: Estos son todos los Clubes y roles a los que puedes pertenecer