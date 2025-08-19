Harry Potter la serie: FILTRAN primeras imágenes de Harry y Hagrid

Cada vez tenemos más detalles de la serie de Harry Potter, aquel joven mago que pasará por cientos de aventuras en la escuela Hogwarts y no podemos con la emoción de lo que esta nueva adaptación de HBO MAX nos traerá, por lo que cada imagen o adelanto que se filtra nos llena de expectativas.

Como sabrás, el primer libro de Harry Potter se estrenó en el año de 1997 y la primera película, la cuál estuvo protagonizada por Daniel Radcliffe llegó en el 2001, cosechando millones de fans por todo el mundo.

Filtran nuevas imágenes del set, Harry se encuentra con viejos conocidos

A un mes de que diera inicio el rodaje de esta producción que se espera que tenga siete temporadas (una por libro), poco a poco hemos podido ver personajes entrañables como a… ¡Hagrid!, mismo que será interpretado por el actor Nick Frost.

Así es, Rubeus Hagrid, el fiel protector de Harry, Hermione y Ron por fin se ha dejado ver junto con el joven mago y estas primeras imágenes además de nostalgia, nos hacen sentir curiosidad de lo que nos traerá este ambicioso proyecto.

Imagen cortesía de Click News and Media Harry Potter y Hagrid en filmaciones

¿Qué se sabe de esta aparición?

De acuerdo con las filtraciones, se han estado grabando las escenas de Harry y Hagrid en el Caldero Chorreante, justamente al principio de lo que ocurre en ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, poco después de que el joven recibiera la carta de Hogwarts y fuera rescatado por Hagrid.

Estas secuencias han sido filmadas en Londres, detalle que nos deja ver lo fiel que esta producción quiere ser a la historia original, dando así una ambiente más natural a diferencia de un set de grabación.

Click News and Media Harry Potter y Hagrid filmando escena de serie

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

Se espera que la serie de Harry Potter llegue a finales de 2026 o incluso principios del 2027, por lo que no queda más que ser pacientes y estar al tanto de cualquier actualización, pues se sabe que este proyecto podría durar incluso una década, todo dependiendo del recibimiento del público.

Este proyecto contará con Francesca Gardiner como showrunner, Mark Mylod como productor y director, además de contar con J.K. Rowling como asesora para hacer la adaptación más apegada a los libros.