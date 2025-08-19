Salió la primera imagen de los hermanos Weasley en la nueva serie de Harry Potter

Se presentó oficialmente a la familia Weasley de la nueva serie que se está grabando por parte de HBO MAX. Con muchos comentarios en contra, este nuevo producto audiovisual es un reinicio de la franquicia de éxito mundial de los libros de J.K. Rowling. Con esto, se genera bastante expectativa al darse a conocer los actores que interpretarán a estos queridos personajes. Y he aquí toda la información.

Te puede interesar - ¿Ya hay tráiler de la primera temporada de Harry Potter?

Estos son los actores que darán vida a la familia Weasley en la serie de Harry Potter

En los días recientes han hecho eco las imágenes que salen desde el set de grabación de esta nueva serie. Después de muchos comentarios negativos por reiniciar una franquicia tan querida y otros tantos relacionados a las posturas ideológicas de la autora de los libros, Harry Potter estrena actores. Y la cuenta de Instagram de HBO lo hizo este día, especificando a quiénes interpretarán cada uno de los artistas.

En la foto compartida se ve a los cinco actores que darán vida a los hijos de Arthur y Molly Weasley. Ron (que era el único conocido hasta el momento) será interpretado por el joven actor Alastair Stout, a Fred lo interpretará el actor Tristan Harland, George será personificado por Gabriel Harland, Ruari Spooner será Percy y la pequeña de la dinastía Weasley tendrá una reinterpretación a cargo de Gracie Cochrane.

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter?

Según los diversos reportes, esta serie está programada para estrenarse en el 2027. Justo iniciaron las grabaciones el pasado julio y los rumores indican que las primeras dos temporadas se grabarán de continuo. Ante eso, los seguidores están demasiado expectantes por un nuevo formato, pues la primera aparición de estos personajes fue en la pantalla grande.

¿Cuántas temporadas tendrá la serie de Harry Potter?

Parte de la emoción generada con esta nueva propuesta para reinterpretar la literatura de la escritora inglesa, es que se abordarán todas las sagas. Es decir, cada temporada narrará de manera más amplia (dado que el formato del cine no te lo permitía) cada libro, con un total de siete temporadas.

Seguir leyendo - ¿Cuánto costaría estudiar en Hogwarts? Aquí está la respuesta.