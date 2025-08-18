Fallout Temporada 2: adelanto revela a New Vegas y confirma ventana de estreno

Durante el evento Amazon Upfront, se reveló un breve adelanto de la temporada 2 de la serie de televisión de Fallout, este rápidamente llegó a Reddit. En él, se observa a Lucy (Ella Purnell) y el Ghoul (Walton Goggins) a 80 kilómetros de lo que fue Las Vegas, escuchando el inquietante sonido de radiación antes de dirigirse hacia la legendaria New Vegas.

Fallout Temporada 2 muestra un adelanto con New Vegas

Cabe mencionar que hubo una mejora, pues el horizonte postapocalíptico luce mucho más detallado que el vistazo mostrado en la primera temporada. Esta es mucho más fiel a lo visto en Fallout: New Vegas, aunque con una ciudad más viva y llena de estructuras.

Escenarios icónicos y la presencia del Sr. House

Entre los lugares destacados que aparecen en el pequeño clip sobresale el Lucky 38 Resort and Casino, símbolo de la ciudad y base del Sr. House dentro del videojuego. Algunos fans aseguran que también se puede reconocer a la distancia el Ultra-Luxe, aunque es difícil distinguir con claridad, por lo que no muchos se atreven a asegurarlo.

Uno de los detalles que sobresalen con este anuncio es que se ha confirmado que el Sr. House será parte de la nueva temporada, aunque no se sabe aún qué tan relevante será su papel. Este detalle abre la puerta a nuevas intrigas políticas y a posibles enfrentamientos con la Hermandad del Acero.

¿Qué esperar de la historia en la temporada 2?

La serie está ambientada en el año 2296, es decir, 15 años después de los eventos de “Fallout: New Vegas”. Cabe aclarar que los mismos showrunners han señalado que la trama no se basa o sigue ningún final específico del videojuego, ya que en este tiempo “muchas cosas han cambiado”.

Los rumores apuntan a que en esta temporada tendremos el regreso del Supervisor Hank (Kyle MacLachlan) con su servoarmadura, posibles enfrentamientos con un Garra Sanguinaria y que encontrará una Nueva Vegas en pleno conflicto de facciones.

Estreno y futuro confirmado

Se confirmó que la segunda temporada de Fallout llegará en diciembre de 2025 a la plataforma, y una excelente noticia para todos los fans es que la serie ya tiene asegurada una tercera temporada. Por si fuera poco, el actor Aaron Moten (Maximus) reveló que los planes narrativos del show podrían extenderse hasta la temporada 5 o 6, lo que significa que tendremos la serie para rato.

