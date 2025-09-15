Filtran la sinopsis de Frozen 3 y muchos fans tienen dudas

Todos sabemos que Frozen ha sido de las películas animadas de Disney más importantes de los últimos años, razón por la cual se planea seguir con una franquicia que parece tener muchísimo qué dar. Hace relativamente poco tiempo se anunció la confirmación de Frozen 3, y se ha filtrado una supuesta sinopsis que ha dejado a los fanáticos de Elsa y Anna con más dudas que respuestas.

¿Qué dice la sinopsis de Frozen 3?

A través de la red social WeChat fue donde se filtró esta supuesta sinopsis para Frozen 3, en la cual se puede leer:

“En este nuevo capítulo, presencia la boda del siglo en Arendelle mientras la reina Anna camina hacia el altar y se une a Elsa en una nueva travesía mágica llena de desafíos desconocidos. Y lo que es aún más emocionante: la familia real está a punto de recibir a un misterioso nuevo integrante.”

Si este texto es completamente real, estarían confirmando la inminente boda entre Anna y Kristoff, explorando y dándonos este momento cúspide de la pareja que conocemos desde la primera entrega de Frozen. Sin embargo la parte que a muchos no les queda clara es la de este nuevo y misterioso integrante, las teorías se desataron y entre Anna embarazada, o algún familiar desconocido que podría estar relacionado con los poderes de Elsa son las suposiciones más fuertes hasta el momento.

Y mientras unos se encuentran bastante emocionados por ver esta nueva película de Disney, otros tantos se cuestionan si realmente vale la pena continuar con la historia de las hermanas de Arendelle, pues muchos opinan que todo debió haberse quedado en la primera película.

¿Cuándo se estrena Frozen 3?

Hasta el momento ni Kristen Bell, Idina Menzell ni Jonathan Groff han comenzado con las grabaciones para sus personajes, algo que podría indicar posibles ajustes en la sinopsis que acaban de filtrar (si es que esta es real). Así que aún nos queda mucho tiempo antes de que podamos ver Frozen 3 en la gran pantalla, ya que su estreno está planeado para el 24 de noviembre del 2027.

Además está confirmada también Frozen 4, de la que no tenemos ningún detalle además de que será producida al mismo tiempo que la tercera entrega.