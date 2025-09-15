The Studio: de qué trata y dónde ver la multipremiada serie de Seth Rogen

La serie The Studio, protagonizada y coescrita por Seth Rogen, se ha reafirmado como uno de los fenómenos televisivos de 2025. La serie se estrenó apenas en marzo en Apple TV+ y para septiembre la producción se llevó el Emmy a Mejor serie de comedia, superando a títulos de peso como El oso, Abbott Elementary, Hacks y Only Murders in the Building. También ganó en Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actor de Comedia (Rogen) y Mejor Actor Invitado (Bryan Cranston).

The Studio, la comedia que redefinió el género

La trama sigue a un caótico estudio de animación en Los Ángeles, donde un grupo de creativos intenta mantener su reputación mientras lidian con egos desbordados, plazos imposibles y las absurdas demandas de Hollywood. El aclamado comediante, Rogen, da vida a un productor algo torpe, pero bastante ingenioso que se ha llevado los aplausos del público y el reconocimiento de los críticos.

En cuanto a lo que se piensa sobre el cameo que realizó Cranston, para los críticos fue una verdadera joya, la cual califican como “una clase magistral de comedia física”.

Si no has visto el tráiler, aquí te lo dejamos:

Un humor que mezcla sátira y corazón

La serie va mucho más allá de una simple sitcom, The Studio es una aguda sátira sobre la industria del entretenimiento. Con referencias al mundo real, incluyendo burlas a los grandes estudios y a la cultura del streaming, la serie equilibra a la perfección el humor irreverente con momentos emotivos que exploran la amistad y la ambición. Los críticos de Variety y The Hollywood Reporter destacan su ritmo ágil, diálogos inteligentes y el estilo improvisado que caracteriza el trabajo de Rogen.

Dónde ver The Studio en México

Si quieres sumarte al fenómeno, toda la primera temporada de 10 episodios ya está disponible en Apple TV+. Para poder disfrutar de esta magnífica serie requieres de una suscripción activa para disfrutarla y ya se perfila como una de las comedias más influyentes de la década.

