No te pierdas el final de temporada más macabro de Lo Que La Gente Cuenta.

Vimos espectros, fantasmas que regresaron a cobrar venganza, a seres que han protagonizando las leyendas de terror más impactantes de México como la Tlahuelpuchi, payasos asesinos, posesiones demoníacas y hasta casos de gente que hizo pacto con el Diablo y ya no pudo cortar ese vínculo maligno, pero como en Azteca 7 el terror sí tiene límites este jueves, 2 de diciembre, Lo Que La Gente Cuenta llega a su final de temporada.

Así es, después de tantas historias que nos dejaron sin poder dormir por la noche, los monstruos de esta serie, la más tenebrosa de toda la televisión mexicana, te esperan para vivir el mejor de los sustos.

Y es que será este jueves cuando te den una escalofriante sorpresa para despedir esta temporada que parecía sacada de ultratumba, eso sí, con los seres más diabólicos que dejaron a tope el termómetro del miedo de lunes a jueves desde las 7:30 p. m. hasta convertirse en tus peores pesadillas.

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Fue así como vimos en cada episodio a una nueva víctima que pedía auxilio, a un alma inocente que caía en las garras del demonio y era usada para algún sacrificio. Incluso a partir del capítulo El Reflejo En El Agua ya no volvimos a ver con los mismos ojos las albercas.

Qué decir de aquellas maldiciones que pasan de generación en generación en cada familia con Luna De Sangre; o de aquellos curiosos que dicen no tenerle miedo a nada y que por mirar una película embrujada pagan las consecuencias como en Se Te Sube El Muerto.

Pero quién iba a pensar que un simple juguete, que por más insignificante que lucía, estaba lleno de tanta maldad y energía oscura como en El Juguete Maldito. Y si no creías en los seres reptilianos, en el episodio Dioses Oscuros te mostramos que todo puede ser posible.

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Todo lo anterior y más relatos infernales acapararon tu atención y elevaron tus miedos al máximo. Aunque como el mal está en todos lados, será una pausa en televisión, pero los monstruos seguirán provocando escalofríos en nuestras plataformas digitales ; así que ni tu teléfono, computadora, tablet y cualquier otro dispositivo se salvarán de nuestro contenido, porque aquí podrás seguir disfrutando de estas y más historias diabólicas.

¿Cuál crees que ha sido el capítulo más aterrador? ¡Cuéntanos en redes sociales con el hashtag #LoQueLaGenteCuenta y te esperamos este jueves, 2 de diciembre, en punto de las 7:30 p. m. para el gran final de temporada por Azteca 7!