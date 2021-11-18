Lo Que La Gente Cuenta sobre el gran apagón mundial, ¿qué hay detrás?

Dicen que la pregunta correcta no es "¿qué es?", sino "¿cuándo sucederá?" o si en realidad "¿estamos preparados para el Gran Apagón Mundial ('Blackout')?". Sin duda, es un tema que ha acaparado toda la atención de cada rincón del planeta desde hace unas semanas y que varios temen que ocurra.

¿El mundo entero entrará en un periodo donde no habrá luz? Hay muchas dudas alrededor de esta situación que está haciendo eco y hasta alarmando a muchos, pues podrían imaginarse al mundo sumergido en días de oscuridad, como si viviéramos en el peor capítulo de una serie o película de terror, donde muy pocos se supieron preparar y ya tienen listo su kit de supervivencia con lámparas, baterías, agua y comida.

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Sin embargo, el gran apagón mundial va más allá del simulacro de un corte energético, pues surgió de una advertencia que Austria lanzó a su población y que catalogó como un "riesgo real", ya que le da un porcentaje del 100 % para que ocurra, que está supuestamente previsto que pase en los próximos cinco años.

Incluso la ministra de defensa de aquel país, Klaudia Tanner, destacó más el "cuándo", por lo que fue de suma importancia su declaración para otros países. Entonces Alemania, Suiza, Francia y China pusieron atención en este tópico que referiría principalmente a una crisis energética, sobre todo a la falta de gas en Europa.

Lo que se traduce en un evento "desastroso", en algo inevitable después de sobrepasar los límites energéticos ante la mayor demanda de electricidad que se ha presentado desde hace tiempo en la región.

Entonces, ¿te imaginas que de repente tu celular se quede sin batería, que no puedas disponer de dinero en los cajeros automáticos, que no encuentres una cafetería abierta para poder conectarte a su red wifi o siquiera cargar tu computadora para tomar clases en línea o cumplir con tu tareas y pendientes diarios en la oficina?

Así es, el gran apagón mundial implica eso, el que no haya electricidad, en ese corte masivo que podría ser de larga duración -estamos hablando de días o semanas-, causados por errores humanos, por el clima (como sucedió con Alemania hace algunos años, que se quedaron sin luz por 6 días debido a una tormenta invernal), o por una sobrecarga en una red eléctrica.

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Es por eso que esta noticia ha retumbado en todos lados, pues nadie se imagina un 'Apocalipsis eléctrico', que estiman que sucedería por ahí del 2025, aunque puede ser antes o después, según destacó el diario austríaco Die Presse.

Además, en redes sociales se volvió viral esta noticia y con el hashtag #ElGranApagón varios cibernautas han manifestado sus opiniones y teorías sobre lo que hay detrás de esto. Por lo que ponen como principal ejemplo lo que sucedió el pasado 4 de octubre, una fecha que nadie olvidará, ya que fue el día en que Facebook, Instagram y WhatsApp (las principales redes sociales) se quedaron sin servicio por varias horas.

Por otra parte, algunos usuarios recomiendan estar listos para el apagón mundial y revelaron el kit de supervivencia que hay que tomar en cuenta, como el tener agua (dos litros por persona durante 5 días), radio con pilas, baterías, velas y cerillos, combustible, dinero en efectivo, botiquín de primeros auxilios, así como alimentos no perecederos y elegir un punto de encuentro entre familiares.

Si bien esta situación comenzó en Europa, lo cierto es que aseguran que hay que estar listos para este probable escenario donde la única iluminación y luz que tendríamos sería la del día y atardecer o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.

¿Cuál sería tu plan de acción ante un apagón mundial, en verdad estás listo para enfrentar algo de esta magnitud? Cuéntanos qué piensas de esto y no te pierdas los capítulos de la nueva temporada de Lo Que La Gente Cuenta por Azteca 7.

