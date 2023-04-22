¡Descubre quiénes son todos los finalistas de #DibujandoSueños!

¿A quién no le gusta celebrar a los más pequeños de la casa? ¡Y qué mejor manera de festejarlos mas que impulsando su creatividad! Desde el 15 hasta el 20 de abril estuvimos recibiendo los dibujos y registros. En este giveaway los concursantes podrían ser ganadores de un increíble kitzote con productos de las siguientes marcas participantes*:

Plaza Sésamo

Bluey

Masha y el Oso

Dragon Ball

Pocoyó



*Los productos que incluirán los kits, serán aleatorios.

Recordemos rápidamente de qué se tratará la Fase 2 de #DibujandoSueños:

A partir del 24 y hasta el 27 de abril, se abrirá una votación en la App TV Azteca En Vivo con los finalistas (si eres uno de ellos, podrás invitar a tus amigos para que voten por ti) y los 7 dibujos más votados serán los posibles ganadores de los kits.

El domingo 30 de abril, se darán a conocer a los 7 ganadores de los Kitzotes en la última película del día, también se podrán encontrar en las redes sociales de @aztecasiete.

Y los nombres de las personas que pasan a esta segunda fase son los siguientes:

Arely Michelle Rodriguez Ordoñez

Luz María Itzel Aviles Barajas

Rodrigo Zapata

Emily Rodríguez

Rosemary Sánchez

Josué Ramos

Cedric Haziel Cornejo

Iker Amadeus Cornejo Martínez

Rafael Gómez

Alexei Ross Morales

Axel Isai Rangel López

Eimi Nicolle Reyes

Brisa Daniela Hernández Ávila

Ana Paula Pérez Ramírez

¡Muchas felicidades! Y recuerden que el viernes 28 de abril de 2023 se elegirán a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica, la cual puedes recordar dando click aquí. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados el 30 de abril en las redes sociales de Azteca 7 (@aztecasiete).

¡Así que corre a avisarle a todos tus familiares, amigos y conocidos! Y recuérdales que este lunes 24 de abril podrán votar por tu dibujo a través de la App TV Azteca En Vivo, ¡la mejor de las suertes!