¡Celebra el Día del Niño #DibujandoSueños y llévate un kitzote!

¡La semana más creativa y mágica del año para festejar a todos los niños y niñas de México está en Azteca 7!

Celebraremos la semana del niño con un giveaway, impulsando la creatividad de los más pequeños para que plasmen, en un dibujo, su mayor sueño y así podrían ser uno de los ganadores de un kitzote con productos de las marcas participantes*:

Plaza Sésamo

Bluey

Masha y el Oso

Dragon Ball

Pocoyó



*Los productos que incluirán los kits, serán aleatorios.

¿Cómo participar?

Este giveaway será dividido en dos fases, donde en la primera se obtendrán a 14 finalistas que cumplan con los siguientes requisitos descritos. En la segunda fase, los 7 ganadores serán elegidos mediante una votación.

FASE 1



A partir del 15 y hasta el 20 de abril, el integrante más pequeño de tu casa podrá participar en la App TV Azteca En Vivo (siempre y cuando un mayor de edad lo represente). Juntos deberán subir una foto de un dibujo donde plasmará su más grande sueño y deberá explicarlo en 7 palabras en el mismo. Podrán usar acuarelas, colores, crayolas, pinturas, plastilina, plumones, etcétera.

Si el dibujo cumple con lo requerido y se contestan correctamente las 3 preguntas que encontrarán en el formulario en la App TV Azteca En Vivo, podrían pasar a la segunda fase donde se hará una votación por duplas.

FASE 2



Los 14 finalistas serán anunciados el sábado 22 de abril en una nota que podrán encontrar en el sitio web de Azteca 7.

A partir del 24 y hasta el 27 de abril, se abrirá una votación en la App TV Azteca En Vivo con los finalistas (si eres uno de ellos, podrás invitar a tus amigos para que voten por ti) y los 7 dibujos más votados serán los posibles ganadores de los kits.

El domingo 30 de abril, se darán a conocer a los 7 ganadores de los Kitzotes en la última película del día, también se podrán encontrar en las redes sociales de @aztecasiete.

BASES:

Podrán participar todos los niños y niñas de 6 a 12 años que sean representados por un mayor de edad: personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica. El representante deberá registrarse en la APP de TV Azteca En Vivo y registrar también al menor participante.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de la dinámica, así como completar todo el proceso descrito para hacer válida su participación.

b) Cada participante deberá ser registrado en la APP TV Azteca En Vivo por un representante mayor de edad, quien también deberá registrarse.

c) Los participantes tendrán que subir el dibujo correspondiente con las 7 palabras que describen el mismo.

d) Cada participante tendrá que subir su dibujo y responder correctamente las preguntas que aparecerán en el formulario.

e) Si cumplen los requisitos, el dibujo pasará a una segunda fase en donde se competirá por duplas, competencia que definirá como ganador a quien obtenga más votos.

f) Solo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

g) Podrás participar siempre y cuando no hayas ganado en estos últimos 6 meses.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

El viernes 28 de abril de 2023 se elegirán a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados el 30 de abril en las redes sociales de Azteca 7 (@aztecasiete).

3. INCENTIVO

7 kits.

Cada uno contiene productos elegidos de forma aleatoria de las siguientes marcas participantes:

Plaza Sésamo.

Bluey.

Masha y el oso.

Dragon Ball

Pocoyó.

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega del kit.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en: https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XVI. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.