A esto asciende la cuantiosa fortuna de Tony Stark

Oigan, pero, ¿qué es Iron Man sin su armadura? Nada más y nada menos que ¡un genio, millonario, playboy, filántropo! Así es, esta vez hablaremos de Tony Stark, porque estoy seguro de que te has preguntado cuánto dinero gana, así que este día te diré a cuánto asciende su fortuna.

¿A cuánto asciende la fortuna de Tony Stark?

Si bien, Tony Stark es uno de los personajes con más dinero de Marvel, ¿cómo sabemos cuánto dinero? Pues para comenzar, es importante mencionar que su cuantiosa fortuna la ha construido desde que su padre, Howard Stark con Industrias Stark y por ser el fundador de SHIELD. Su hijo, Tony fue el heredero total de su fortuna y de su empresa, la cual se dedica a la innovación de tecnología y de armamento, logrando que su fortuna equivalga a 9,400 millones de dólares, según estimaciones que una revista hizo con base en sus armaduras y propiedades que han aparecido durante el UCM.

¿Iron Man es el hombre más rico del MCU?

Pero entonces, ¿Iron Man es el superhéroe más rico de Marvel? Pues no, aunque no lo creas, hay dos Vengadores muchísimo más ricos, incluso, uno de ellos tiene tanto dinero, que su fortuna es incalculable y hablo de Thor, quien gracias a que posee 9 reinos por herencia de Asgard, su riqueza no se puede calcular en dinero normal, de un humano común.

El otro Vengador con más dinero es T’Challa, también conocido como Pantera Negra, quien literalmente se sienta en fortuna, pues era el rey de Wakanda, uno de los países con tecnología avanzada y fueron afortunados de tener el metal más resistente y valioso del mundo, el vibranium. La fortuna del rey de Wakanda sí alcanza a ser cuantificable y resulta en 90 billones de dólares, ¿cómo te quedó el ojo?

¿Quién es más rico, Iron Man o Batman?

Entre DC y Marvel existen dos personajes que tienen características similares, pero, ¿quién tiene más dinero, Iron Man o Batman? Aunque expertos en economía han estudiado ambos casos y han visto que Batman factura más que Iron Man al año, Batman tiene equipos más costosos y haciendo operaciones, se llegó a la conclusión de que Iron Man es más rico que Batman.

¿Tú qué opinas?