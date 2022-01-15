FOTOS | ¿Aracnofobia? Esto te va a quitar el sueño.

Millones de personas en todo el mundo tuvieron pesadillas con esta cinta, pues provocó mucho más escalofríos que cualquier película de terror y la gran diferencia fue que aquí el protagonista no era un monstruo, sino se trataba de arañas, por lo que Aracnofobia (Arachnophobia) se convirtió en todo un clásico del cine.

Esta cinta, en la cual participó Steven Spielberg, apareció en 1990 y en ella actuaron Jeff Daniels, Julian Sands, Joh Goodman, entre otros; sin embargo, a punto de cumplir 32 años de su estreno en la pantalla grande, salieron a la luz varios de sus secretos.

Así que si te quieres enterar de todos los macabros detalles que hubo detrás de su rodaje, desliza nuestra galería y descúbrelo , pues hasta el final daremos una noticia que no a todos les va a encantar.



¡Pero te invitamos a disfrutar ‘Aracnofobia’ este sábado por Azteca 7!