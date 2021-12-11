INICIA SESIÓN GRATIS
Autentícate por única ocasión.
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Bella, lomito de Mis Huellas A Casa, vivía en un basurero.
Conoce la desgarradora historia detrás de Bella, este angelito de cuatro patas y su vida antes de estar en la pantalla grande.
Este sábado por Azteca 7 estrenaremos la película Mis Huellas a Casa (A Dogs Way Home), una cinta para los amantes de los perritos; sin embargo, la protagonista de esta historia tuvo una vida difícil antes de protagonizar esta cinta que te robará el corazón. ¡Desliza en nuestra galería y te la contamos!
/
URL copiada