FOTOS | ¿Cómo luce en la actualidad el niño que dio voz a Miguel en Coco?

Se acerca el momento de honrar la memoria de nuestros seres queridos en una de las tradiciones que más caracterizan a México: el Día de Muertos, y qué mejor película que lo plasme a la perfección que ‘Coco’, y hablando de esta cinta surge una duda… ¿qué fue de Luis Ángel Jaramillo, la voz de Miguel Rivera, el protagonista de esta historia?, ¿cómo luce?, ¿a qué se dedica?

Y es que es inevitable que ‘Coco’ no salga a relucir en esta temporada, por lo que ya es momento de hacer un repaso y revisar qué fue de Miguel, o más bien dicho, de Luis Ángel, a quien le pintaba un futuro muy prometedor tras su participación en este proyecto.

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Cuando Luis Ángel, originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, participó dando voz a Miguel tenía 13 añitos y desde entonces nada fue igual para él.

Miguel prácticamente le cambió la vida y le dio un impulso a su carrera, esa misma chispa que el intrépido, ocurrente y soñador personaje de ‘Coco’ necesitaba para continuar su camino en la música.

Recordemos que este pequeño era parte de la familia Rivera que eran zapateros que vivían en el pueblo de Santa Cecilia y, además, eran conocidos por ser los únicos que despreciaban la música.

Al igual que Miguel Rivera, Luis Ángel tiene toooodo que ver con la música, pues es cantante y actor; de hecho, en sus redes sociales vive la prueba en fotos y videos de que sigue dedicándose a esta industria, además del evidente cambio físico que ha tenido, ya que está próximo a cumplir 17 años.

Incluso, cuenta con un canal en YouTube donde comparte contenido para su público y lo podemos ver cantando covers, así como platicando temas personales de su día a día.

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Su voz ha llegado a todo el mundo y planea seguir conquistando con su trabajo otros lugares, pues recientemente dio a conocer una gira para visitar Miami, Guadalajara, Culiacán y Morelia.

No cabe duda que el éxito lo persigue y si de llevar su nombre y el de México en alto se trata, Luis Ángel y Miguel son los más indicados.



¡Así que si lo quieres escuchar cantando ‘Recuérdame’ o visitando a sus familiates en la Tierra de los Muertos guiado pot Dante, no te lo pierdas este domingo por la pantalla de Azteca 7 en ‘Coco’ y haznos llegar tus comentarios en Twitter con el hashtag #TeRecuerdo!