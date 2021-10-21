Este es el secreto mejor guardado de la película Coco.

Coco es una de las películas más queridas por parte del público, quien ve reflejado un pedacito de México en cada escena.

Sin embargo, el éxito de la cinta también se debe a la locura de todos los personajes que habitan la tierra de los muertos.

Tal es el caso de Chicharrón, personaje que se dio a conocer por ser huraño y enojón con sus compañeros.

Aunque el personaje tiene una breve participación en la película Coco, también es uno de los muertos que ha desatado todo tipo de teorías en la red.

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Conoce el secreto que esconde Chicharrón

Recordemos que el final de Chicharrón es uno de los más tristes de la película Coco, ya que desaparece de la tierra de los muertos tras ser olvidado por sus familiares y amigos.

Sin embargo, el personaje muere acompañado de su guitarra, instrumento musical que después heredan Héctor y Miguel.

La cuenta de TikTok ConspiFiles sugiere que Chicharrón fue músico en la tierra de los vivos; sin embargo no fue tan conocido y famoso como Ernesto de la Cruz.

El personaje jamás cumplió su sueño de convertirse en una reconocida estrella musical, por lo que se convirtió en un hombre huraño en la tierra de los muertos.

Pese a todo, Chicharrón enfrenta grandes problemas para desprenderse de su guitarra, ya que acuerda con Héctor cantar una última canción antes de convertirse en polvo.

“¿Mi guitarra? ¿Mi amada y preciosa guitarra? Aunque quisiera no podría tocar esa cosa…”, expresa el personaje antes de deshacerse de su preciado objeto musical.

En una escena de Coco se puede ver que Chicharrón guarda algunos obsequios, mismos que podrían ser regalos de sus pocos fanáticos.

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