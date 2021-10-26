FOTOS | Conoce la historia de Dante, el perrito de 'Coco' que quisieras tener.

Tierno, inteligente, noble, protector y muy ocurrente. ¡Sí! Estamos hablando de uno de los personajes más queridos de la película ‘Coco’, y es nada menos que Dante, la mascota de Miguel Rivera que lo acompañó en su travesía por el inframundo y si quieres conocer más de la historia de este lomito con su característica lengua de fuera, aquí te platicamos más.

Dante es un perrito xoloitzcuintle que, de acuerdo con datos históricos, esta raza (proveniente de latinoamérica, particularmente de México) era la preferida de los Mexicas.

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Xoloitzcuintle es una palabra que proviene del náhuatl y está compuesta por: ‘xólotl’, que significa extraño, esclavo, deforme; y ‘itzcuintli’, perro. Y precisamente hablando de canes de aquel entonces, hace más de 3 mil 500 años, había 3 razas de perros prehispánicos que vivían en nuestro país, una de ellas es la de Dante y los otros eran itzcuintli y tlalchichi.

Es de color oscuro, casi no tienen pelo y otra de sus características es que están con la lengua de fuera; además, a los xoloitzcuintles se les consideraba como representantes del Dios Xólotl, inlcuso se cree que esta divinidad los había criado para proteger a los vivos y guiar a las almas de los difuntos a través del Mictlán (el inframundo).

Dante, un guía espiritual y un alebrije

Es por esto que es Dante, cuyo nombre fue inspirado en Dante Alighieri -autor de ‘La Divina Comedia'-, es considerado uno de los personajes más importantes dentro de la película ‘Coco’, pues fue este lomito quien acompañó en todo momento a Miguel en esa aventura por la Tierra de los Muertos, donde se reencontró con sus familiares que ya habían fallecido.

Y lo más increíble dentro de la historia de ‘Coco’ fue cuando a Dante le salen alas y se convierte en Alebrije, aunque sea por unos instantes y puede volar; sin duda, uno de los momentos más emotivos, ya que Miguel le dice que es un “guía espiritual”.

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A pesar de que no era aceptado por los Rivera, pues al principio vimos que era un perro callejero, al final terminó siendo parte de la familia.

Después de todo lo anterior, ¿cómo no iba a robarnos el corazón este pequeñito de cuatro patas? Así que déjate guiar por Dante y acompáñalo junto a Miguel en este viaje por el Mictlán.

¡Siéntete orgulloso de nuestras tradiciones, celebremos juntos el Día de Muertos y ya lo sabes, te esperamos este domingo en ‘Coco’ por Azteca 7!

