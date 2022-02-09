FOTOS | Famosos que fueron jugadores de fútbol americano.

Super Bowl LVI: Esto es todo lo que tienes saber del Súper Domingo.

Hay famosos que después de una larga carrera en el ámbito deportivo, deciden correr suerte en la actuación. Ejemplo claro son algunos ex jugadores de fútbol americano que incursionaron frente a las cámaras y a la fecha les va mucho mejor.

Para muchos jugadores de fútbol americano, esta profesión es de corto tiempo, ya sea porque ya no los llaman por la edad o alguna lesión les ocasionó un bajo rendimiento y muchos optan por encontrar otra carrera en el cine.

Vive un Super Bowl de película en familia o con amigos en esta edición 56 del Super Bowl por la pantalla de Azteca 7.

¡Entérate! Saca el bling bling y conoce a los artistas para el medio tiempo del Super Bowl LVI.

La lista es algo larga, pero aquí te presentamos 7 jugadores de futbol americano que ahora actúan, incluso son más reconocidos por esta segunda faceta que por deportistas.

¿Quieres saber de quiénes hablamos? Da clic en las siguientes fotos y entérate que hace cada ex jugador en la actualidad.



No te pierdas el Super Bowl LVI este domingo por la pantalla de Azteca 7.