FOTOS | Famosos que fueron jugadores de fútbol americano.

Hay famosos que después de una larga carrera en el ámbito deportivo, deciden correr suerte en la actuación. Ejemplo claro son algunos ex jugadores de fútbol americano que incursionaron frente a las cámaras y a la fecha les va mucho mejor.

Para muchos jugadores de fútbol americano, esta profesión es de corto tiempo, ya sea porque ya no los llaman por la edad o alguna lesión les ocasionó un bajo rendimiento y muchos optan por encontrar otra carrera en el cine.

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La lista es algo larga, pero aquí te presentamos 7 jugadores de futbol americano que ahora actúan, incluso son más reconocidos por esta segunda faceta que por deportistas.

¿Quieres saber de quiénes hablamos? Da clic en las siguientes fotos y entérate que hace cada ex jugador en la actualidad.

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