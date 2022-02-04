FOTOS | La referencia de Thor: Ragnarok escondida en una de las películas de Marvel. ¿La notaste?

Actualmente la película Spider-Man: Sin Camino A Casa está siendo un éxito rotundo, ha recaudado más de 1.691 millones de dólares en todo el mundo. Siendo una de las películas más taquilleras de superhéroes.

La creación del guion de esta arácnida cinta, fue escrito por Chris McKenna y Erik Sommers quienes revelaron una divertida conexión con Thor: Ragnarok, la tercera entrega del Dios del Trueno de Marvel Studios.

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¿Thor sin regreso a casa?

A un mes y medio de estrenarse en la gran pantalla Spider-Man: Sin Camino A Casa, fue descubierto este guiño de la 3ra entrega de las películas de Thor, y al parecer nadie se había dado cuenta, hasta el Dr. Strange tiene que ver en esto ¡Vaya, vaya!

Recordemos que en esta cinta del Dios del trueno, su mundo está a punto de explotar, graciasa su malvado hermano Loki, ya que ha tomado el control de Asgard, y la poderosa Hela (también hermana) ha resurgido para robar el trono y Thor es aprisionado en el otro lado del universo, junto con su viejo aliado y compañero Vengador: ¡El Increíble Hulk!

No trates de adivinar esta referencia y mejor dale clic a las fotos y descubre este guiño entre Spider-Man y Thor.

No te pierdas este domingo Thor 3: Ragnarok por la pantalla de Azteca 7.



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