Así luce en la actualidad Daniel Valencia, el villano de Betty, la fea.

“Yo soy Betty, la fea” es un melodrama colombiano que ha cautivado los corazones de chicos y grandes desde 1999, pero no solo eso, también ha cruzado fronteras y ha llegado a más de 180 diferentes países, sin mencionar las más de 30 adaptaciones que ha tenido. Además de Ana María Orozco (Beatriz Pinzón), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Luis Mesa (Daniel Valencia) fue clave en la historia de amor y odio que se gestó en Ecomoda.

Daniel Valencia fue el villano y la mente maestra que maquinó todo el engaño de Armando Mendoza hacia Beatriz Pinzón, de ahí que se haya ganado el odio de los televidentes gracias a su arrogancia y soberbia que siempre lo caracterizó durante sus apariciones en la historia.

No obstante, el tiempo pasa y hoy en día Luis Mesa luce bastante diferente al personaje que lo catapultó a la fama mundial. Actualmente tiene 53 años de edad.

¿Qué ha sido de Luis Mesa, actor que interpretara a Daniel Valencia?

El actor nació el 9 de noviembre de 1968 en Envigado, Colombia, desde pequeño mostró su gusto por la actuación y con tan solo 15 años debutó en el teatro.

Posteriormente se mudó a Nueva York para estudiar actuación, producción y producción de documentales. A su regreso a su natal Colombia protagonizó la telenovela “Señora Isabel” (1993), donde interpretaba a Miguel Ángel.

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Su carrera comenzó a despegar y al poco tiempo se convirtió en el galán del momento, no obstante, para 1999, encarnó a Daniel Valencia, uno de los villanos más malévolos y frívolos de la televisión colombiana, fue así que su carrera continuó en ascenso, ya que representaba el clasismo en su máxima expresión escudado en un hombre culto y refinado que siempre lucía impecable.

Después de su participación en “Yo soy Betty, la fea”, Mesa participó en producciones como “La lectora” (2002), “Doña Bárbara” (2008), “Narcos” (2017) y "Las Villamizar" (2022). Sin embargo, su carrera jamás llegó a la cúspide como se esperaba, pues un tiempo desapareció de la pantalla chica y únicamente interpretó papeles secundarios.

El declive del actor inicio en 2004, cuando RCN lo contrató para protagonizar “La viuda de la mafia”, pero a tres semanas de iniciar al rodaje, Mesa fue despedido por su actitud prepotente ya que sentía que nadie estaba a su nivel, producto de la fama que lo eclipsó.

El actor tuvo que esperar un largo tiempo para volver a la televisión y retomó su carrera con “Doña Bárbara”. Actualmente se mantiene muy activo en redes sociales, donde comparte detalles de sus proyectos laborales.