Así luce en la actualidad Daniel Valencia, el villano de Betty, la fea.
Luis Mesa, actor que diera vida a Daniel Valencia en el melodrama “Yo soy Betty, la fea”, tuvo un gran cambio con el paso de los años.
“Yo soy Betty, la fea” es un melodrama colombiano que ha cautivado los corazones de chicos y grandes desde 1999, pero no solo eso, también ha cruzado fronteras y ha llegado a más de 180 diferentes países, sin mencionar las más de 30 adaptaciones que ha tenido. Además de Ana María Orozco (Beatriz Pinzón), Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Luis Mesa (Daniel Valencia) fue clave en la historia de amor y odio que se gestó en Ecomoda.
Daniel Valencia fue el villano y la mente maestra que maquinó todo el engaño de Armando Mendoza hacia Beatriz Pinzón, de ahí que se haya ganado el odio de los televidentes gracias a su arrogancia y soberbia que siempre lo caracterizó durante sus apariciones en la historia.
No obstante, el tiempo pasa y hoy en día Luis Mesa luce bastante diferente al personaje que lo catapultó a la fama mundial. Actualmente tiene 53 años de edad.
¿Qué ha sido de Luis Mesa, actor que interpretara a Daniel Valencia?
El actor nació el 9 de noviembre de 1968 en Envigado, Colombia, desde pequeño mostró su gusto por la actuación y con tan solo 15 años debutó en el teatro.
Posteriormente se mudó a Nueva York para estudiar actuación, producción y producción de documentales. A su regreso a su natal Colombia protagonizó la telenovela “Señora Isabel” (1993), donde interpretaba a Miguel Ángel.
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Su carrera comenzó a despegar y al poco tiempo se convirtió en el galán del momento, no obstante, para 1999, encarnó a Daniel Valencia, uno de los villanos más malévolos y frívolos de la televisión colombiana, fue así que su carrera continuó en ascenso, ya que representaba el clasismo en su máxima expresión escudado en un hombre culto y refinado que siempre lucía impecable.
Después de su participación en “Yo soy Betty, la fea”, Mesa participó en producciones como “La lectora” (2002), “Doña Bárbara” (2008), “Narcos” (2017) y "Las Villamizar" (2022). Sin embargo, su carrera jamás llegó a la cúspide como se esperaba, pues un tiempo desapareció de la pantalla chica y únicamente interpretó papeles secundarios.
El declive del actor inicio en 2004, cuando RCN lo contrató para protagonizar “La viuda de la mafia”, pero a tres semanas de iniciar al rodaje, Mesa fue despedido por su actitud prepotente ya que sentía que nadie estaba a su nivel, producto de la fama que lo eclipsó.
El actor tuvo que esperar un largo tiempo para volver a la televisión y retomó su carrera con “Doña Bárbara”. Actualmente se mantiene muy activo en redes sociales, donde comparte detalles de sus proyectos laborales.