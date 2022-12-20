Ha sido una de las actrices más reconocidas de 'Yo Soy Betty, La Fea', la telenovela más famosa de toda Latinoamérica. Ahora bien, ha pasado mucho tiempo desde esa emisión, pero aquí están las fotos que demuestran que 'La Peliteñida' luce espectacular a sus 52 años.

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Hablamos concretamente de Lorna Cepeda, actriz que suele estar muy activa en redes sociales y es recordada por sus miles de fans.

Sin duda, ayudó mucho el tiempo que la telenovela estuvo disponible en una plataforma de streaming y ahora en TV Azteca, debido a que han cosechado un nivel de popularidad importante con las nuevas generaciones.

¿Cuáles son las fotos que demuestran que 'La Peliteñida' luce espectacular a sus 52 años? La actriz es recordada por haber interpretado a Patricia Fernández, también reconocida como 'La Peliteñida', y en esta oportunidad se mostró luciendo un atuendo coqueto, pues apareció con un pequeño vestido que la hizo brillar.



En sus redes sociales expresó: "Un momento feliz! Los (amo) @monischmidt @manolocarus @jdrmorelli13", escribió Lorna Cepeda para acompañar la publicación en el que aparece junto a tres amigos, dentro de un elevador, y bailando al ritmo del tema "CUFF IT" de Beyoncé, una canción que se ha convertido en la favorita de muchas celebridades para consentir a su público con sus movimientos de cadera, como lo hizo la colombiana en su look lleno de brillo.

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La intérprete cumplió 52 años el pasado 18 de noviembre y en esta oportunidad dejó bien en claro que la edad puede ser un número y que sigue luciendo la belleza y el estilo que la hizo destacar a finales de los 90 con su personaje en el popular melodrama, como también lo ha dejado ver en otras ocasiones con sus modernos looks y atuendos.

