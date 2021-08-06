FOTOS | ¿Qué tanto sabes de Milhouse Van Houten de Los Simpson?

Además de la familia Simpson, otro de los personajes más queridos de la serie es sin duda Milhouse Van Houten, el mejor amigo de Bart, quien además vive enamorado de Lisa.

La personalidad de Milhouse es un tanto introvertida y en algunos casos se le ha caraterizado por ser miedoso; sin embargo, por culpa de Bart, siempre acaba metido en problemones.

Aún así, este pequeño nos ha regalado momentos memorables durante las 32 temporadas de “Los Simpson”, y a pesar de los años que lleva este personajes, estamos seguros que hay cosas que seguramente no sabes de él.

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EN EL AMOR

Aunque en diversas ocasiones se ha puesto en duda la sexualidad de Milhouse, e incluso se usa recurrentemente como gag en la serie, la realidad es que el jovencito ha destacado más por salir con chicas y para muestra el desbordado amor que le ha profesado siempre a Lisa. Sin embargo, en incontables ocasiones ella lo ha bateado.

Pero la hermana de Bart no ha sido la única, pues ha salido con Samantha Stanky y Greta Wolfcastle, noviazgos que han puesto en peligro su amistad con Bart, ya sea por celos o envidia.

FAMILIA

Milhouse vivía felizmente con sus padres Kirk y Luann, hasta que decidieron divorciarse, por lo que tuvo que quedarse con su mamá, pero muy poco duró la separación pues varios capítulos después la llama del amor renació entre ellos y se dieron otra oportunidad.

Sin embargo, este reencuentro no le encantó a Milhouse, pues durante la separación sus padres peleaban por su amor con peluches, salidas a restaurantes, ropa y otros regalos.

ALERGIAS

Fiel a su imagen de nerd y debilucho, Milhouse es también el típico chico con una larga lista de alergias:

- Miel.

- Trigo.

- Lácteos.

- No lácteos.

- Sus propias lágrimas.

- Su propio rostro.

- CM Burns.

- La parte roja de los bastones de caramelo.

- El relleno del pavo.

- Polen.

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SU NOMBRE

El nombre completo de este personaje es Milhouse Mussolini Van Houten. Su primer nombre es en honor al presidente estadounidense Richard Nixon, mientras que el segundo viene del italiano Benito Mussolini, pues recordemos que la abuela o “Yaya” es italiana.

¿Te sabías todos estos datos del mejor amigo de Bart Simpson?

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