FOTOS | Estos actores vieron a la muerte de frente en Un Día Para Vivir.

Vieron a la muerte a los ojos, y enfrentaron su destino, porque de la muerte, nadie escapa. Estos son los actores que formaron parte de los capítulos de estreno de “Un Día Para Vivir”.

Estos grandes actores llegaron a la pantalla de Azteca 7 para ofrecernos historias estremecedoras que nos hicieron llorar, sonreir, reflexionar, y nos llenaron de grandes momentos.

Anna Ciocchetti, personificó a una madre que intentaba ser el pilar de la familia, Ramiro Huerta nos hizo pensar en lo mucho que valen las promesas que le hacemos a otros cuando se encuentran en su lecho de muerte.

Mientras que, la primera actriz Sylvia Pasquel nos llevó de la alegría a las lágrimas con una tremenda historia sobre amor, amor verdadero.

Y finalmente, cerramos con la actuación de Alejandra Lazcano que nos llevó a pensar en todas aquellas ocasiones en las que las mentiras se convirtieron en la pena de otros.

Por supuesto, no podíamos dejar fuera a María José Magán, quien nos mostró la otra cara de la muerte, esa que tiene compasión de los que quedan, y que invita a todos a hacer un recorrido por todos los pasajes de la vida.

Ya que andas por aquí, te recomendamos: Las razones por las que no puedes perderte Un Día para Vivir.

¿Qué harías tú si te quedaran 24 horas para vivir? Seguramente pensaste en todas aquellas cosas que callaste, que postergaste, o que por mucho tiempo pasaste por alto y que te gustaría remediar para así llegar al último día de tu vida disfrutando de la plenitud de no tener ni un solo pendiente.

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Faltan muchas historias por contar, y no te las puedes perder por nada del mundo en la pantalla de Azteca 7, en “Un Día Para Vivir” de lunes a jueves a las 8:30 p.m.

