TEST | Descubre cómo será tu final según tu mala suerte.

¿Siempre que vas por la calle te tropiezas, o cuando llueve olvidas tu paraguas y terminas empapad@..? ¡Seguramente es tu mala suerte acechándote!

Sin embargo, en lugar de preocuparte, deberías escucharla, pues esa mala suerte no es más que una señal de la vida para que pongas más atención en lo que pasa a tu alrededor, y es que en cualquier momento podrías toparte con "La Flaca" y ahí sí no hay quien te salve.

Si aún así, crees que tus malas rachas no son para tanto, te recomendamos hacer este test que te dirá cómo morirás según tus mala suerte, así podrás tomar tus precauciones y no dejarás ningún pendiente en esta vida.

¡Cuéntanos cuál fue tu resultado!

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