Tienes una cita para ver estas películas GRATIS este fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025

Déjate consentir este fin de semana con las mejores películas gratis. Para que te relajes después de esta complicada semana, traemos para ti lo mejor del cine que Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 22 y 23 de noviembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 22 y 23 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y aventura apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 22 de noviembre de 2025

Película: La isla de Nim 3:15 PM

Nim y su padre Jack son los únicos habitantes de una remota y exótica isla. Un buen día, tras la desaparición de su padre, Nim entra en contacto con una famosa escritora de novelas de aventuras que irá a visitarla.

Película: La vida de PI: Una Aventura Extraordinaria - 5:15 PM

Después de que el barco carguero que los transporta se hunde en una tormenta, un adolescente indio y un tigre de bengala terminan en un pequeño bote salvavidas en medio del océano Pacífico y deben aprender a confiar entre ellos para sobrevivir.

Película: Apocalypto - 8:00 PM

Un joven guerrero maya ha sido capturado para terminar como un sacrificio para los dioses. Él hará todo por volver; junto a su mujer embarazada e hijo lo esperan.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 23 de noviembre de 2025

Película: Enemigo Público -11:45 AM

Un abogado se convierte en el objetivo de un político corrupto y de sus matones de la Agencia de Seguridad tras recibir por accidente las pruebas un crimen político.

Película: Búsqueda Implacable - 3:30 PM

El exagente de las fuerzas especiales de élite Bryan Millis se ve enredado en la trama de una organización criminal cuando trata de salvar a su hija, Kim. En un viaje a Paris, Kim y una amiga son raptadas por una red criminal que trafica con mujeres, especialmente chicas jóvenes. Millis sólo tiene 96 horas para rescatar a su hija antes de que se pierda el rastro de ella.

Película: Búsqueda Implacable 2 - 4:45 PM

Aunque ya está retirado, Bryan Mills (Liam Neeson) se ve obligado a utilizar todos sus recursos y habilidades de agente de la CIA para salvar tanto la vida de su mujer y de su hija como la suya propia. El padre de uno de los secuestradores albaneses que lo tuvieron en jaque en el primer film jura vengarse y aprovecha las vacaciones de la familia Mills en Estambul para llevar a cabo su plan. Una vez más parece que subestiman al ex agente de la CIA.

Película: Día de la Independencia - 9:00 PM

Una flota de naves espaciales llega a la Tierra en la víspera del 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. La sorpresa inicial se convierte en terror cuando las naves empiezan a atacar el planeta lanzando rayos destructivos contra algunas de las mayores ciudades del mundo. Los únicos que pueden salvar la Tierra son una serie de supervivientes que planean un ataque masivo contra los alienígenas antes de que sea demasiado tarde.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

También te puede interesar: Así es: Duolingo tendrá su propio anime y se estrena muy pronto — te contamos todo sobre The Final Test