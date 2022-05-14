Estas son las frases que demuestran que Homero Simpson es un filósofo

Puede parecerte gracioso leer un titular así si consideramos que es un personaje que se ha caracterizado por desarrollar unas cuantas torpezas. Sin embargo, la realidad es que Homero Simpson es un tipo bastante sensato y en ciertos momentos y aquí te traemos las frases que demuestran que es un filósofo.

Hay que destacar que el padre de Bart, Lisa y Maggie ha tenido instancias de una lucidez sorprendente que hasta los demás personajes tendían a destacar y festejar. Es decir, hay episodios donde demuestra esta buena virtud, que para ser honestos no suele explotar, asique vamos a ello.

¿Cuáles son las frases que demuestran que Homero Simpson es un filósofo?

Una de las destacadas puede ser “por muy bien que hagas algo siempre habrá un millón de personas que lo harán mucho mejor que tu”. Esto acontece en un momento en el que le está dando consejos a Bart en medio de una cena.

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Otra de ellas es: “tendrá todo el dinero del mundo pero hay algo que nunca podrá comprar: un dinosaurio”. Este momento proviene de una conversación que está teniendo con Marge mientras está viendo televisión.

Y la última, y de las más destacadas, es: “Marge estoy de acuerdo en teoría. Y el comunismo en teoría funciona”. Hay que destacar que Matt Groening, creador de esta serie icónica, estudió filosofía en su juventud y esos conocimientos los ha desplegado al crear uno de los personajes más destacados en la historia de la animación.