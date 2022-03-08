Estas son las frases de Los Simpson que te ayudarán día a día.

Si hay en el mundo una serie que se ha convertido en la favorita de todos, es Los Simpson, que presume más de dos décadas al aire.

Y es que sus divertidas aventuras y atinadas predicciones han colocado a estos personajes dentro de los más queridos por chicos y grandes.

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A lo largo de su historia, Los Simpson han tenido 30 temporadas, mismas que los han llevado a ganar varios galardones, pero los fans lo que más recuerdan son las frases que han marcado sus episodios y que son aplicables en la vida diaria.

Por eso, en esta ocasión, te presentamos algunas de las frases que estos divertidos personajes han dejado para la historia.

¡¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor?!

La frase fue dicha por Helena Alegría y es usada cada vez que los niños se encuentran en medio de una situación complicada.

El alcohol: la causa y la solución de todos los problemas de la vida

Esta frase es muy característica de Homero, pues la mayoría de las cosas que pasan en su vida se ven interferidas por el alcohol, una situación que le pasa a muchas personas en su vida cotidiana.

Tranquilo Ned, piensa en la biblia

La mejor frase para cuando por tu vida pasa algo que no puedes hacer y tienes que ser sumamente fuerte.

¡Ay, caramba!

Es una de las frases más famosas de Los Simpson, todo sale de la boca de Bart, quien siempre la dice al ver todo lo que ocasionan sus divertidas travesuras.

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Los Simpson CHANGE

Sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza

La frase se puede usar en muchas situaciones, sobre todo cuando algo no sale de la forma en que lo planeamos y todo se viene abajo.

