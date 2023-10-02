Participa por un kit para la carrera de “Snoopy 2023” y “Plaza Sésamo” que Azteca 7 te regala

En Azteca 7 somos team de ejercitarte en familia y tenemos sorpresas: ¡7 kits para que participes en las carreras de "Plaza Sésamo 2023" y “Snoopy 2023”! Ganar es muuuy sencillo, pero antes te contamos sobre estas actividades deportivas.

Plaza Sésamo 2023

Este 15 de octubre se llevará a cabo la carrera "Plaza Sésamo 2023", donde podrás participar en las categorías: de carrera de 5 kilómetros y caminata de 3 kilómetros a través del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Los personajes de Plaza Sésamo, Elmo, Abby y Comegalletas estarán presentes para convivir con los asistentes y animar a los participantes de este entretenido recorrido que tendrá su banderazo de salida en punto de las 8 de la mañana en el Complejo Cultural Los Pinos, para posteriormente llegar a la meta cruzando la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Snoopy 2023

Este 5 de noviembre se llevará a cabo a la novena carrera con causa Snoopy y Un Kilo de Ayuda sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Evento que busca recaudar fondos para impactar significativamente en el desarrollo de más de 23,000 niños y niñas de zonas rurales de México. Distancias y categorías: Adultos: 5 kilómetros y 10 kilómetros; Infantiles: 3 kilómetros y carreras infantiles.

¿Cómo participar?

1. Primero elige a qué carrera quieres ir.

2. Entra a la app TV Azteca En Vivo y pícale al botón que dice "Gana un kit para la carrera", te llevará a un cuestionario que deberás contestar de manera correcta, además de colocar todos tus datos.

3. Una vez completados los pasos anteriores ya estarías participando por uno de los 7 kits de la carrera que hayas elegido.

4. La dinámica correrá del lunes 2 al 6 viernes de octubre.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Entra a la App de TV Azteca En Vivo.

b) Responde las preguntas correctamente y llena todos los datos que te pide el formulario. El día lunes 9 de octubre, el equipo de Azteca 7 se pondrá en contacto contigo si es que eres uno de los ganadores.

c) Si el ganador es contactado y no responde en dos horas, el incentivo será otorgado a otra persona que haya contestado correctamente y haya cumplido con los requerimientos de la dinámica.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

La dinámica correrá el lunes 2 de octubre y cerrará el viernes 6 de octubre. Se elegirán a los posibles ganadores, ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 el martes 10 de octubre.

3. INCENTIVO

7 kits para la carrera "Plaza Sésamo 2023" que incluyen:

Inscripción.

Número oficial.

Playera conmemorativa.

Morral Conmemorativo.

Servicios médicos en salida – ruta – meta.

Señalización en ruta en apego a los lineamientos de la FMAA.

Seguridad y vigilancia en ruta

Servicio de guardarropa.

Servicio de sanitarios.

Abasto de agua y bebida isotónica en ruta y meta.

Medalla a todos los participantes de cubran su respectiva distancia ya sea carrera o caminata.

7 kits para la carrera “Snoopy 2023” que incluyen:

Inscripción.

Playera conmemorativa.

Morral.

Medalla finalista.

Cronometraje.

Fotografía en meta.

Abastecimiento de agua y bebida isotónica en ruta y meta.

Servicio Médico.

Resultados.

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de los kits para las carreras.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

